B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz

Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 13:22
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz
Sursa foto: Captură video - Antena 3 CNN / YouTube
Cuprins
  1. Zonele vizate de avertizare
  2. Recomandări pentru populație

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații și posibile depășiri ale Cotelor de atenție, valabilă de vineri, ora 12:00, până sâmbătă la prânz, pe râuri din 11 județe. Specialiștii avertizează asupra riscului de viituri rapide și creșteri de debite. Iată despre ce județe este vorba!

Zonele vizate de avertizare

Potrivit specialiștilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00-21 februarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, fenomene care pot duce la creșteri rapide ale cursurilor de apă, scrie Agerpres.

Atenționarea vizează râul Nera din județul Caraș-Severin, precum și râurile Drincea și Desnățui, în bazinul amonte de Acumularea Fântânele, din județele Mehedinți și Dolj. De asemenea, sunt monitorizați afluenții Jiului pe sectorul aval de stația hidrometrică Sadu până la amonte de confluența cu râul Gilort, în județul Gorj.

Sub Cod galben se mai află bazinul superior al Gilortului și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, râul Motru și afluenții săi (Gorj și Mehedinți), precum și sectorul Jiului aval de confluența cu Motru până la stația hidrometrică Podari, în județul Dolj.

Lista zonelor vizate include și râul Călmățui (Olt și Teleorman), afluenții Argeșului pe sectorul aval Malu Spart – amonte Budești (Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov), precum și cursurile de apă din județul Constanța.

Recomandări pentru populație

În acest context, hidrologii atrag atenția că există risc de viituri rapide pe râurile mici și de depășiri ale cotelor de atenție pe unele sectoare monitorizate.

Populația din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenționare, să nu traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă și să ia din timp măsuri pentru protejarea bunurilor.

Autoritățile recomandă, totodată, respectarea indicațiilor transmise de administrațiile locale și de structurile pentru situații de urgență, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.

Tags:
Citește și...
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartament. Ce mesaje au fost găsite pe pereți
Eveniment
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartament. Ce mesaje au fost găsite pe pereți
Conducerea STB propune 12 măsuri pentru redresarea societății: Jumătate din directori vor fi dați afară. Reacția lui Ciprian Ciucu
Eveniment
Conducerea STB propune 12 măsuri pentru redresarea societății: Jumătate din directori vor fi dați afară. Reacția lui Ciprian Ciucu
Avocatul Poporului se opune scăderii vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor. Motivele invocate
Eveniment
Avocatul Poporului se opune scăderii vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor. Motivele invocate
Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
Eveniment
Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Eveniment
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
Eveniment
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
Eveniment
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
Eveniment
România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Eveniment
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Eveniment
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Ultima oră
14:28 - Un bărbat de 45 de ani a fost găsit carbonizat în apartament. Ce mesaje au fost găsite pe pereți
14:25 - Conducerea STB propune 12 măsuri pentru redresarea societății: Jumătate din directori vor fi dați afară. Reacția lui Ciprian Ciucu
13:56 - Avocatul Poporului se opune scăderii vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor. Motivele invocate
13:50 - Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști
13:27 - Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
13:08 - Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
12:56 - Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
12:43 - Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
12:14 - Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
12:11 - Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale