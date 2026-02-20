Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații și posibile depășiri ale Cotelor de atenție, valabilă de vineri, ora 12:00, până sâmbătă la prânz, pe râuri din 11 județe. Specialiștii avertizează asupra riscului de viituri rapide și creșteri de debite. Iată despre ce județe este vorba!

Zonele vizate de avertizare

Potrivit specialiștilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00-21 februarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, fenomene care pot duce la creșteri rapide ale cursurilor de apă, scrie Agerpres.

Atenționarea vizează râul Nera din județul Caraș-Severin, precum și râurile Drincea și Desnățui, în bazinul amonte de Acumularea Fântânele, din județele Mehedinți și Dolj. De asemenea, sunt monitorizați afluenții Jiului pe sectorul aval de stația hidrometrică Sadu până la amonte de confluența cu râul Gilort, în județul .

Sub Cod galben se mai află bazinul superior al Gilortului și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, râul Motru și afluenții săi (Gorj și Mehedinți), precum și sectorul Jiului aval de confluența cu Motru până la stația hidrometrică Podari, în județul Dolj.

Lista zonelor vizate include și râul Călmățui (Olt și Teleorman), afluenții Argeșului pe sectorul aval Malu Spart – amonte Budești (Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov), precum și cursurile de apă din județul Constanța.

Recomandări pentru populație

În acest context, hidrologii atrag atenția că există risc de viituri rapide pe râurile mici și de depășiri ale cotelor de atenție pe unele sectoare monitorizate.

Populația din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenționare, să nu traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă și să ia din timp măsuri pentru protejarea bunurilor.

Autoritățile recomandă, totodată, respectarea indicațiilor transmise de administrațiile locale și de structurile pentru situații de urgență, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.