Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 13:40
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce zone sunt vizate de atenționarea hidrologică 
  2. De ce există riscul apariției viiturilor rapide
  3. Cum sunt informate instituțiile responsabile și ce măsuri pot fi luate
  4. Ce recomandări au autoritățile pentru populația din zonele afectate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare de tip Cod galben, vizând riscuri de inundații în mai multe zone ale țării. Avertizarea este valabilă până joi, la prânz, și vizează râuri din șase județe, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Ce zone sunt vizate de atenționarea hidrologică 

Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 6 ianuarie, ora 12:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, sunt așteptate viituri rapide și creșteri semnificative ale debitelor. Fenomenele sunt prognozate pe mai multe cursuri de apă din sudul și sud-vestul țării, în special în bazinele hidrografice Desnățui, Jiu, Motru, Olt, Olteț și Teslui.

Sunt vizate râuri din județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș și Olt, inclusiv afluenți importanți și sectoare amonte sau aval ale unor stații hidrometrice relevante. Specialiștii avertizează că acumulările rapide de apă pot genera creșteri periculoase ale nivelurilor, mai ales în zonele deja sensibile la precipitații abundente.

sursa foto: INHGA

De ce există riscul apariției viiturilor rapide

INHGA precizează că situația hidrologică este influențată de condițiile meteorologice prognozate, care favorizează scurgerile rapide de pe versanți și acumulările bruște în albii. Aceste procese pot conduce la depășirea cotelor de atenție, în special pe râurile cu bazine mici și reacție rapidă la precipitații, relatează stiripesurse.ro.

Autoritățile subliniază că fenomenele periculoase pot apărea nu doar pe cursurile principale, ci și pe afluenți de ordin inferior. De asemenea, riscurile se extind și asupra cursurilor de apă necadastrate, unde monitorizarea este mai dificilă, iar reacția comunităților trebuie să fie una preventivă.

Cum sunt informate instituțiile responsabile și ce măsuri pot fi luate

Atenționarea hidrologică a fost transmisă către instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și a resurselor de apă. Printre acestea se numără Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române” și Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, informarea a ajuns la Administrațiile Bazinale de Apă Crișuri, Mureș, Banat, Jiu și Olt, precum și la operatori economici relevanți, precum S.C. Hidroelectrica S.A. Rolul acestora este de a monitoriza permanent evoluția debitelor și de a interveni prompt dacă situația o impune.

Ce recomandări au autoritățile pentru populația din zonele afectate

Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să urmărească informările oficiale și să evite activitățile în apropierea cursurilor de apă. În cazul apariției unor creșteri rapide de nivel, este esențială respectarea indicațiilor autorităților locale și ale structurilor de intervenție.

Monitorizarea atentă a evoluției hidrologice rămâne prioritară în următoarele zile, în contextul în care condițiile meteo pot favoriza agravarea situației pe anumite sectoare de râu.

