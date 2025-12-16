B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
16 dec. 2025, 23:06
Ministerul Mediului propune majorarea prețului mediu la lemn. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie
Sursa foto. Pixabay
Ministerul Mediului propune scumpirea prețului mediu la metrul cub de lemn. Noul preț, majorat, va intra în vigoare imediat după sărbători, urmând să se aplice de la 1 ianuarie.

Ministerul Mediului scumpește lemnul

Un proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică propune scumpirea lemnului. Conform documentului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prețul mediu pentru un metru cub de lemn (PML) va crește la 272 lei. În prezent valoarea acestuia este de 164 lei/mc astfel că va fi o creștere 65,85%. Preșul actual va mai fi valabil până la 31 decembrie 2025.

Autorii actului normativ susțin că este nevoie de o nouă reglementare pentru a stabili nivelul prejudiciilor cauzate de infracțiunile și contravențiile silvice, precum și pentru calculul taxelor și despăgubirilor în domeniu.

Conform notei de fundamentare ce însoțește propunerea de act normativ noul preț a fost stabilit printr-o formulă matematică, bazată pe datele Institutului Național de Statistică din ultimii trei ani. Deși piața a înregistrat fluctuații semnificative, cu prețuri de peste 290 de lei în 2022 și 2023, urmate de o scădere la aproximativ 227 de lei în 2024, media aritmetică a acestor valori a rezultat în suma finală de 272 lei/mc.

Conform sursei citate, după această modificare, se va înregistra o creștere cu 65,85% a tuturor obligațiilor fiscale și administrative calculate pe baza acestui indicator.

Cum se traduce creșterea PML

Concret, pentru bugetul de stat, măsura s-ar traduce într-o majorare a veniturilor, arată Ministerul Mediului. Este vorba despre sumele obținute din redevențele plătite statului, de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Acestea vor crește cu peste 880.000 de lei anual. În același timp, orice entitate care intenționează să scoată terenuri din fondul forestier național sau să le ocupe temporar va trebui să achite taxe și garanții recalculate la noua valoare de referință.

O altă miză este de natură juridică. Prețul mediu al lemnului reprezintă un punct de referință în stabilirea limitelor infracțiunilor sau contravențiilor prevazute de noul Cod silvic (Legea 331/2024).

Prin urmare, dacă acest preț nu va fi  stabilit înainte de 1 ianuarie 2026, sistemul judiciar s-ar confrunta cu un vid legislativ. Structurile de aplicare a legii nu vor mai avea la dispoziție instrumentele care să le permită să încadreze faptelor penale sau contravenționale în funcție de pragurile valorice. Practic nu ar exista baza legală pentru calcularea prejudiciilor.

Noul indicator are implicații și în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate și a mediului. Pe de o parte, acesta va fi utilizat pentru evaluarea pagubelor produse vegetației forestiere și stabilirea despăgubirilor aferente. Pe de altă parte, proprietarii de păduri cu rol de protecție și care, prin lege, nu au voie să recolteze masă lemnoasă, vor beneficia de compensații calculate la această valoare actualizată.

De asemenea, prețul servește drept etalon în tranzacțiile statului, influențând valoarea terenurilor în procesele de achiziție, schimb sau donație.

