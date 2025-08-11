B1 Inregistrari!
Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record

Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 07:38
Sursa Foto: Freepik.com

Cod roșu de caniculă! Meteorologii avertizează că valul de căldură va atinge cote alarmante luni, în special în sud-vestul României. Aici vor fi înregistrate temperaturi record.

Cuprins

  • Cod roșu de caniculă
  • Cod portocaliu de caniculă
  • Cod galben de căldură
  • Cod galben de intensificări ale vântului

Cod roșu de caniculă

Luni, cea mai mare parte a țării va fi afectată de caniculă. Cele mai severe temperaturi vor fi înregistrate în județele Mehedinți și Dolj. Aici termometrele vor indica până la 41 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod roșu de val de căldură intens și persistent, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale, valabil de luni, ora 10.00, până marți, la aceeași oră.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

Cod portocaliu de caniculă

Județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat.

Luni, temperaturile maxime vor ajunge la 37…39 de grade, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, ceea ce va duce la nopți tropicale în mai multe zone.

Cod galben de căldură

Tot luni, județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, municipiul București și zona continentală a județului Constanța vor fi sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

„În sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar ITU va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse, vor caracteriza o noapte tropicală”, a precizat ANM.

Cod galben de intensificări ale vântului

meteorologii au emis și un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil luni între orele 6.00 și 18.00.

Este valabil în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, precum și în zonele joase din Vrancea, Buzău și Prahova.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze de 50…70 km/h.

