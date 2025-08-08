B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare

PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 09:59
PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni, luni, pentru a stabili situaţia din Coaliţie.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul lui Grindeanu

Ce s-a întâmplat

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunțat, pe pagina de Facebook, că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni, luni, pentru a stabili situaţia din Coaliţie, anume dacă iese sau nu de la guvernare.

Decizia a venit după poziţionarea USR faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu”, a scris președintele interminar al PSD.

Mesajul lui Grindeanu

„În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina de Facebook.

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, a adăugat acesta.

Tot el a menționat că Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv „evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”.

„PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a încheiat Grindeanu.

