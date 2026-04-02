Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au fost recuperate după jaful din Olanda. Au apărut deja și primele imagini cu celebrul tezaur dacic furat.

Potrivit publicației , care citează surse apropiate anchetei, coiful de aur de la Coțofenești a fost recuperat, alături de cele trei brățări dacice.

Unde au fost găsite piesele de tezaur

Fostul director al , Ernest Oberländer-Târnoveanu, a oferit detalii în exclusivitate pentru despre modul în care au fost descoperite obiectele.

„Am informații de la o serie de ziariști olandezi care au făcut investigații sau care au avut acces la procesele verbale ale anchetei polițienești. Una din informații este aceea că în timpul jafului coifulul a fost scăpat. Acest fapt acesta este confirmat și de ceea ce au văzut colegii mei pe imaginele de pe camera de supraveghere și a fost recuperat în mare grabă de către unul din făptași.

Coiful dacic și brățările erau îngropate undeva în pământ. Mai am și informația că au fost recuperate toate.

Coiful era restaurat folosindu-se rășine artificiale, deci în mod obișnuit la cădere acele adaosuri de rășină s-au desprins. În contractul de asigurare și în contractul expoziției era prevăzut faptul că piesele care suferă deteriorare vor fi restaurate pe banii asiguratorului.

După ce se repatriază, bunurile vor fi examinate cu atenție să se vadă dacă în timpul operațiunii de furt sau de îngropare, de manipulare a pieselor după furt, ele au suferit daune. Brățările sunt solide, n-au cum să sufere deformări mecanice.

Dar în cazul Coifului, el trebuie examinat cu mare atenție pentru că el a fost scăpat.”, a spus el.

În ce stare se află coiful de la Coțofenești și brățările dacice

Potrivit specialistului, piesele au fost recuperate integral, însă există suspiciuni că unele dintre ele ar putea prezenta deteriorări.

Brățările, fiind realizate din aur masiv, nu ar fi afectate structural. În schimb, coiful de la Coțofenești ar putea avea nevoie de restaurare, după ce a fost scăpat în timpul jafului.

Ce se întâmplă cu despăgubirea primită de România

România a fost deja despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru furtul tezaurului. Totuși, contractul de asigurare prevede clar ce se întâmplă în astfel de situații.

„Conform contractului de asigurare, în cazul în care bunurile sunt recuperate, se restituie asigurarea. În cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare.”

Furtul spectaculos s-a produs în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, la Drents Museum. Trei indivizi au reușit să pătrundă în clădire după ce au folosit un exploziv pentru a forța accesul.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum hoții au acționat extrem de rapid, reușind în doar câteva minute să fure coiful și brățările, după care au dispărut fără urmă.

Obiectele furate făceau parte din expoziția „Dacia – Empire of Gold and Silver” și urmau să fie returnate în România, la Muzeul Național de Istorie, la doar câteva zile după jaf.

Cazul a stârnit un interes uriaș la nivel internațional și a provocat reacții puternice în România, unde aceste artefacte sunt considerate simboluri esențiale ale patrimoniului național.