Guvernul discută cu șeful Dacia despre Rabla, energie și investițiile din România. Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din sectorul auto

Premierul Ilie Bolojan a avut o nouă rundă de discuții cu reprezentanții industriei auto și cu conducerea Automobile Dacia, pe fondul temerilor legate de scăderea producției, costurile ridicate ale energiei și relocarea unor modele în afara României.

Dacia avertizează asupra scăderii producției la Mioveni

Pe masa discuțiilor dintre și șeful Dacia s-au aflat programul Rabla, taxarea companiilor mari, plafonarea energiei și menținerea investițiilor industriale la Mioveni.

Contextul întâlnirii este unul tensionat pentru industria auto românească. Sindicatul de la Mioveni avertizează că producția uzinei ar putea intra într-o perioadă de declin după mai bine de două decenii de creștere.

Mai multe surse din industrie arată că grupul Renault Group a decis ca noile modele din segmentul C ale mărcii Dacia să fie fabricate în Turcia, la Bursa, în timp ce viitorul model electric de segment mic ar urma să fie produs în Slovenia.

În paralel, producția unor modele precum Sandero și Logan a fost mutată deja în Maroc, unde Renault operează uzine la Tanger și Casablanca. La Mioveni au rămas în principal modelele Duster și Bigster.