Guvernul discută cu șeful Dacia despre Rabla, energie și investițiile din România. Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din sectorul auto

Adrian A
20 mai 2026, 14:42
Cuprins
  1. Dacia avertizează asupra scăderii producției la Mioveni
  2. Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol
  3. Costurile energiei și taxele, principalele nemulțumiri
  4. Renault pune presiune pe costurile de producție din România

Premierul Ilie Bolojan a avut o nouă rundă de discuții cu reprezentanții industriei auto și cu conducerea Automobile Dacia, pe fondul temerilor legate de scăderea producției, costurile ridicate ale energiei și relocarea unor modele în afara României.

Dacia avertizează asupra scăderii producției la Mioveni

Pe masa discuțiilor dintre Bolojan și șeful Dacia s-au aflat programul Rabla, taxarea companiilor mari, plafonarea energiei și menținerea investițiilor industriale la Mioveni.

Contextul întâlnirii este unul tensionat pentru industria auto românească. Sindicatul de la Mioveni avertizează că producția uzinei ar putea intra într-o perioadă de declin după mai bine de două decenii de creștere.

Mai multe surse din industrie arată că grupul Renault Group a decis ca noile modele din segmentul C ale mărcii Dacia să fie fabricate în Turcia, la Bursa, în timp ce viitorul model electric de segment mic ar urma să fie produs în Slovenia.

În paralel, producția unor modele precum Sandero și Logan a fost mutată deja în Maroc, unde Renault operează uzine la Tanger și Casablanca. La Mioveni au rămas în principal modelele Duster și Bigster.

Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol

Sindicatul Autoturisme Dacia susține că mutarea unor modele în afara României ar putea duce la reducerea activității industriale și la concedieri.

Mai multe publicații economice au relatat că uzina de la Mioveni ar putea pierde peste 1.000 de locuri de muncă în următorii ani, în condițiile în care producția zilnică este estimată să scadă din 2026.

Directorii Dacia au recunoscut recent că la Mioveni pot apărea „fluctuații de personal”, compania fiind dependentă de evoluția pieței europene auto.

Costurile energiei și taxele, principalele nemulțumiri

Reprezentanții industriei auto au reclamat în discuțiile cu Guvernul costurile ridicate ale energiei electrice și impactul impozitului minim pe cifra de afaceri.

ACAROM și producătorii auto cer reducerea taxelor și o strategie energetică clară pentru perioada 2026–2030, argumentând că lipsa predictibilității fiscale afectează competitivitatea României în raport cu Turcia sau Maroc.

Premierul Bolojan a transmis că Executivul analizează modificarea taxei de 1% pe cifra de afaceri și continuarea programului Rabla, însă cu bugete mai restrânse și condiții mai stricte.

Renault pune presiune pe costurile de producție din România

Pe fondul competiției globale și al tranziției către electrificare, Renault transmite tot mai des că uzina de la Mioveni trebuie să rămână competitivă.

Surse din industrie susțin că grupul francez compară constant costurile de producție din România cu cele din Turcia și Maroc, state unde energia și forța de muncă sunt mai ieftine.

Totodată, cererea mai slabă de automobile noi în Europa și presiunea investițiilor în mașini electrice complică perspectivele pentru uzina din România.

