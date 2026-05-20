Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi

Ana Maria
20 mai 2026, 14:49
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Trump, vizat de Putin și Xi Jinping. Ce mesaj au transmis Rusia și China despre ordinea mondială
  2. Ce acorduri au fost semnate la întâlnirea dintre Putin și Xi
  3. Ce se întâmplă cu proiectul energetic Power of Siberia 2
  4. Trump, vizat de Putin și Xi Jinping. Cum a fost primit liderul rus la Beijing

Trump, vizat de Putin și Xi Jinping. Cei doi lideri, Vladimir Putin și Xi Jinping, au încheiat miercuri întâlnirea bilaterală de la Beijing cu un mesaj comun care transmite critici voalate la adresa modului în care Statele Unite, conduse de Donald Trump, își exercită influența la nivel global. Cei doi lideri au vorbit despre riscurile actuale din politica internațională și despre necesitatea unei cooperări mai strânse între Moscova și Beijing, potrivit Reuters.

Declarația vine într-un context tensionat, în timp ce Rusia continuă ofensiva militară din Ucraina, iar relațiile dintre marile puteri rămân marcate de confruntări diplomatice și economice.

Trump, vizat de Putin și Xi Jinping. Ce mesaj au transmis Rusia și China despre ordinea mondială

În comunicatul comun publicat de Kremlin, cei doi lideri au descris actualul context internațional drept unul tot mai instabil.

„Situaţia globală devine din ce în ce mai complexă”, au transmis liderii chinez şi rus în declarația publicată de Kremlin.

Mesajul continuă într-o notă alarmantă.

„Agenda globală privind pacea şi dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri şi provocări, existând pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii la «legea junglei»”.

Un alt pasaj din document pare să vizeze indirect Washingtonul, fără a menționa explicit Statele Unite.

„Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-şi impune interesele asupra întregii lumi şi de a limita dezvoltarea suverană a altor ţări, în spiritul epocii coloniale, au eşuat”.

Atât Rusia, cât și China au criticat frecvent în ultimii ani ceea ce consideră a fi dominația globală a SUA, promovând în schimb ideea unei ordini mondiale multipolare.

Ce acorduri au fost semnate la întâlnirea dintre Putin și Xi

Întâlnirea dintre cei doi lideri nu s-a limitat la declarații politice. La Beijing au fost semnate mai multe documente de cooperare strategică, inclusiv acorduri în domeniul energetic.

Unul dintre documente, semnat direct de Vladimir Putin și Xi Jinping, vizează consolidarea coordonării strategice dintre cele două state. Xi Jinping a subliniat că relația bilaterală a intrat într-o nouă etapă și a transmis că Beijingul și Moscova vor continua dialogul permanent la toate nivelurile.

Potrivit liderului chinez, cooperarea se va extinde inclusiv în domenii-cheie precum inteligența artificială și inovația tehnologică.

Ce se întâmplă cu proiectul energetic Power of Siberia 2

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și proiectul gazoductului Power of Siberia 2, aflat în negocieri de ani buni. Moscova încearcă să obțină un acord clar privind exporturile suplimentare de gaze naturale către China, însă până acum nu există un calendar concret.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat existența unui memorandum privind proiectul, dar a precizat că detaliile tehnice și comerciale sunt încă în lucru.

Anterior, Kremlinul sugerase că liderii au ajuns la un consens într-un punct important legat de energie, însă nu este clar dacă acest lucru privește direct gazoductul.

Trump, vizat de Putin și Xi Jinping. Cum a fost primit liderul rus la Beijing

Vizita liderului rus a fost marcată de un protocol amplu. Xi Jinping l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu gardă de onoare și salve de tun în Marea Sală a Poporului. Imaginile oficiale au arătat copii fluturând steagurile Chinei și Rusiei, într-un decor menit să sublinieze apropierea dintre cele două state.

După întâlnirile oficiale, agenda a inclus și o discuție informală la ceai între cei doi lideri.

