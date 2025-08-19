B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic

Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic

B1.ro
19 aug. 2025, 14:25
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Sursa Foto: Freepik.com

România numără zeci de localități în care au avut loc cel mult 20 de nașteri în ultimii ani. Pentru că tinerii nu au nici un loc de muncă care să le ofere siguranță, nici venituri suficiente pentru a crește un copil, natalitatea are de suferit.

Cuprins:

  1. De ce tinerii nu mai fac copii
  2. La ce populație ar putea ajunge România până în 2050

De ce tinerii români nu mai fac copii

În județul Mehedinți, mai exact în orșova, tinerii dau dovadă că își doresc să își întemeie o familie. În ultimii ani, rata căsătoriilor a crescut, în timp ce numărul de nou-născuți a crescut. În 2020, aproape 80 de copii erau aduși pe lume la Orșova, ca anul trecut, să se înregistreze numai 51 de nașteri.

„E o creștere de 117% în ultimii 4 ani a căsătoriilor, vine întrebarea: dar de ce nu fac copii? Simplu, pentru că se uită la partea economică, la partea financiară, la partea în care ca să naști un copil înseamnă să-și aloci resurse importante din venitul familiei pentru acest lucru. Aceste lucruri pot fi diminuate în timp, cu politici care să vină în sprijinul creșterii natalității, să sprijini familiile tinere”, a explicat Adrian Cican, primar Orșova, citat de Observator News.

Autoritățile locale se așteaptă ca lucrurile să meargă într-o direcție tot mai rea în următorii 10 ani.

„Când te uiți la perioada de vârstă 0-5 ani atât de sex feminin, cât și de sex bărbătesc e o scădere draconică și o scădere care înseamnă undeva cam de 10 ori mai puțin decât ce ar fi trebuit să fie. Ne tulbură un pic”, a mai spus Adrian Cican, primar Orșova.

Nesiguranța economică îi face pe mulți tineri români să părăsească țara și să-și întemeieze o familie în străinătate.

La ce populație ar putea ajunge România până în 2050

Într-o altă localitate din Mehedinți, în comuna Ilovița, ultimii ani au venit cu o scădere a numărului de locuitori. Anul trecut s-au născut doar 2 copii, iar până la finalul anului acesta se preconizează că vor avea loc 5 nașteri.

„La nivelul anului 2025, până în momentul de față, s-au născut 2 copilași, mai sunt 3 gravide, deci undeva în jur de 5 copii vom avea anul ăsta”, a spus Dănuţ Şon, primar Ilovița.

Cel mai mare număr de locuitori al comunei a fost în jur de 1.560, iar acum, au mai rămas doar 1.280 de oameni.

Conform statisticilor, vârsta medie la care româncele devin mame este 26 de ani. Până în 2050, România ar putea ajunge să aibă aproximativ 16 milioane de locuitori, un număr egal de cetățeni cu cel de după Primul Război Mondial.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Eveniment
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
Eveniment
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
Eveniment
De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
Eveniment
Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Eveniment
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Eveniment
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Eveniment
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Eveniment
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Ultima oră
15:55 - Struguri proaspeți chiar și pentru 21 de zile? Iată ce trebuie să faci
15:52 - Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
15:37 - Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
15:24 - Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit lângă o șină de tren în Bistrița-Năsăud. La ce concluzie au ajuns anchetatorii
15:20 - De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi
15:14 - Guvernul stabilește proiectele PNRR care merg mai departe. Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru
15:05 - Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
14:59 - Premierul Bolojan vizează finalizarea proiectelor mature începute prin PNRR. Este urmărită o absorbție mai eficientă a fondurilor europene
14:57 - Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
14:50 - Alimentele de evitat în timpul dietei. Ce produse recomandă nutriționiștii