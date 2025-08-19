România numără zeci de localități în care au avut loc cel mult 20 de nașteri în ultimii ani. Pentru că tinerii nu au nici un loc de muncă care să le ofere siguranță, nici venituri suficiente pentru a crește un copil, natalitatea are de suferit.

De ce tinerii români nu mai fac copii

În județul Mehedinți, mai exact în orșova, tinerii dau dovadă că își doresc să își întemeie o familie. În ultimii ani, rata căsătoriilor a crescut, în timp ce numărul de nou-născuți a crescut. În 2020, aproape 80 de copii erau aduși pe lume la , ca anul trecut, să se înregistreze numai 51 de nașteri.

„E o creștere de 117% în ultimii 4 ani a căsătoriilor, vine întrebarea: dar de ce nu fac copii? Simplu, pentru că se uită la partea economică, la partea financiară, la partea în care ca să naști un copil înseamnă să-și aloci resurse importante din venitul familiei pentru acest lucru. Aceste lucruri pot fi diminuate în timp, cu politici care să vină în sprijinul creșterii natalității, să sprijini familiile tinere”, a explicat Adrian Cican, primar Orșova, citat de .

Autoritățile locale se așteaptă ca lucrurile să meargă într-o direcție tot mai rea în următorii 10 ani.

„Când te uiți la perioada de vârstă 0-5 ani atât de sex feminin, cât și de sex bărbătesc e o scădere draconică și o scădere care înseamnă undeva cam de 10 ori mai puțin decât ce ar fi trebuit să fie. Ne tulbură un pic”, a mai spus Adrian Cican, primar Orșova.

Nesiguranța economică îi face pe mulți tineri români să părăsească țara și să-și întemeieze o familie în străinătate.

La ce populație ar putea ajunge România până în 2050

Într-o altă localitate din Mehedinți, în comuna Ilovița, ultimii ani au venit cu o scădere a numărului de locuitori. Anul trecut s-au născut doar 2 copii, iar până la finalul anului acesta se preconizează că vor avea loc 5 nașteri.

„La nivelul anului 2025, până în momentul de față, s-au născut 2 copilași, mai sunt 3 gravide, deci undeva în jur de 5 copii vom avea anul ăsta”, a spus Dănuţ Şon, primar Ilovița.

Cel mai mare număr de locuitori al comunei a fost în jur de 1.560, iar acum, au mai rămas doar 1.280 de oameni.

Conform statisticilor, vârsta medie la care româncele devin mame este 26 de ani. Până în 2050, România ar putea ajunge să aibă aproximativ 16 milioane de locuitori, un număr egal de cetățeni cu cel de după Primul .