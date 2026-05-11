Cântăreața Bonnie Tyler, 74 de ani, a fost resuscitată după un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o treacă dintr-o comă indusă la spitalul din Faro, Algarve, Portugalia; artista rămâne internată în secția de terapie intensivă după o operație de urgență pentru un apendice perforat.

Ce spun medicii despre actriță?

Potrivit cotidianului portughez Correio da Manhã, citat de către , Bonnie Tyler a suferit un stop cardiac în momentul în care medicii au încercat să o treacă dintr-o comă indusă la un spital din Algarve. Intervenția promptă a echipei medicale a dus la resuscitarea artistei, iar aceasta rămâne internată în secția de terapie intensivă a Spitalului din Faro.

Articolul menționează că ea este tratată pentru o „infecție serioasă” provocată de un intestin perforat. Coma indusă a fost menținută pentru a sprijini recuperarea până când medicii vor reuși să controleze această infecție.

Care este istoricul intervențiilor și al simptomelor?

Sursele indică faptul că Bonnie Tyler a fost supusă unei operații de urgență după ce apendicele i s-a rupt, intervenție descrisă ca fiind salvatoare. Artista ar fi fost transportată inițial la un spital privat din Algarve, care a decis transferul urgent la Spitalul din Faro din cauza apendicelui rupt și a necesității unor manevre chirurgicale imediate.

Materialul relatează că Bonnie ar fi început să simtă probleme cu aproximativ o lună înainte de internare și că, în perioada premergătoare operației, a continuat activitatea profesională în ciuda durerilor. De asemenea, se menționează că artista ar fi fost dusă la spital pe 30 aprilie, potrivit relatărilor citate, și că înainte de transferul la Faro a petrecut două zile la pat în casa sa din Algarve, fiind apoi condusă la primul spital de soțul ei, Robert Sullivan.

Ce spun apropiații despre artistă?

Prietenul de lungă durată Liberto Mealha a oferit detalii despre evoluția stării artistei și a subliniat încrederea în vindecare. El a afirmat că medicii sunt „positive” că Bonnie poate face o recuperare completă. Mealha, care a cunoscut-o pe artistă când a deschis un local în Albufeira în anii optzeci și a căruia fiică este nașa lui Bonnie, a spus următoarele despre debutul simptomelor:

„A început să se simtă rău în timpul unui concert la Londra și a mers la un medic pentru investigații, însă acolo nu s-a descoperit nimic. A decis apoi să meargăîn Algarve, unde a început să resimtă dureri abdominale severe. Două zile mai târziu, s-a prezentat la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, după ce s-a constatat că apendicele îi perforase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.”, a declarat Liberto Mealha, potrivit Mirror, citat de către Adevărul.

Ce spune purtătorul acesteia de cuvânt?

Purtătorul de cuvânt al artistei a transmis declarații oficiale despre internare și stare postoperatorie. El a spus că Bonnie a fost pusă în comă pentru a ajuta-o să se refacă după operația pentru apendice, iar anterior a comunicat:

„Ne pare foarte rău să vă anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde locuiește, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul intestinului. Operația a decurs bine, iar ea se află acum în perioada de recuperare. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor dori o recuperare completă și rapidă.”, a adăugat purtătorul de cuvânt al acesteia.

Mealha a mai precizat că soțul artistei, Robert Sullivan, a petrecut zilele împreună cu aceasta și a fost recunoscător medicilor de la Spitalul din Faro: „Este foarte recunoscător față de medicii și asistenții medicali de la spitalul din Faro și consideră că, dacă Bonnie ar fi rămas în Regatul Unit, nu ar mai fi fost în viață.”