Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount

Iulia Petcu
17 dec. 2025, 12:42
sursa foto: X/Financial Times
Cuprins
  1. De ce recomandă Warner Bros Discovery respingerea ofertei Paramount
  2. Care sunt temerile legate de finanțarea ofertei Paramount
  3. De ce s-a retras Jared Kushner din această competiție
  4. Cum se poziționează investitorii Warner Bros Discovery
  5. De ce susține Paramount că oferta sa este mai avantajoasă
  6. Ce urmărește Netflix prin achiziția Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery se află în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria globală a divertismentului, după ce a primit o ofertă ostilă masivă din partea Paramount. Consiliul de administrație al companiei transmite însă semnale clare că preferă varianta Netflix, considerată mai sigură și mai bine structurată financiar.

De ce recomandă Warner Bros Discovery respingerea ofertei Paramount

Warner Bros Discovery intenționează să le recomande acționarilor să respingă oferta ostilă de 108,4 miliarde de dolari lansată de Paramount Skydance. Potrivit Financial Times și Reuters, conducerea WBD consideră că propunerea este slab fundamentată și ridică semne serioase de întrebare privind finanțarea.

Boardul companiei pregătește un document oficial, aflat încă în proces de aprobare internă, în care critică oferta Paramount pe patru direcții majore. Printre acestea se numără incertitudinea surselor de finanțare și faptul că propunerea este mai puțin atractivă decât cea înaintată de Netflix.

Care sunt temerile legate de finanțarea ofertei Paramount

Potrivit conducerii WBD, oferta Paramount este susținută de trustul familiei Ellison, care administrează active Oracle estimate la 250 de miliarde de dolari. Totuși, garanția nu vine direct din partea lui Larry Ellison, aspect considerat problematic de investitori, relatează observatornews.ro.

Pe piață există percepția că Paramount va fi nevoită să îmbunătățească termenii financiari pentru a rămâne competitivă. În caz contrar, compania riscă să piardă cursa în fața Netflix, care a propus o preluare evaluată la 72 de miliarde de dolari.

De ce s-a retras Jared Kushner din această competiție

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și implicat inițial prin firma sa Affinity Partners, s-a retras din oferta Paramount. Acesta a explicat că lupta dintre Netflix și Paramount „a devenit prea complicată”, iar contextul actual diferă semnificativ față de momentul intrării sale.

Retragerea ar fi avut rolul de a facilita dialogul cu boardul WBD și de a elimina criticile legate de conexiunile politice. Finanțarea din Orientul Mijlociu rămâne însă intactă, Qatar, Arabia Saudită și Abu Dhabi promițând 24 de miliarde de dolari.

Cum se poziționează investitorii Warner Bros Discovery

Investitorii WBD care au discutat cu managementul companiei au declarat că există o încredere ridicată în oferta Netflix. Totuși, aceștia nu exclud o eventuală revenire a Paramount, cu condiția rezolvării problemelor de finanțare și a creșterii sumei oferite.

Reafirmarea angajamentului față de Netflix ar putea marca una dintre cele mai mari consolidări din divertisment, comparabilă cu achiziția Fox de către Disney din 2019, evaluată la 71 de miliarde de dolari.

De ce susține Paramount că oferta sa este mai avantajoasă

Paramount afirmă că oferta sa are șanse mai mari de aprobare din partea autorităților de reglementare, având susținerea familiei Ellison. Compania a criticat propunerea Netflix, susținând că „expune acţionarii WBD la un proces îndelungat de aşteptare în urma verificărilor autorităţilor de reglementare iar rezultatul este nesigur”.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat rezervele față de tranzacția Netflix–WBD, afirmând că gigantul de streaming deține deja „o cotă de piaţă foarte mare”. El a adăugat că „aceasta ar putea fi o problemă” și că „voi fi implicat în decizia autorităţilor de reglementare”.

Ce urmărește Netflix prin achiziția Warner Bros Discovery

Analiștii consideră că Netflix vizează consolidarea controlului asupra unor francize majore precum „Game of Thrones”, „DC Comics” și „Harry Potter”. Strategia ar reduce dependența de studiouri externe și ar întări poziția companiei în fața rivalilor Disney și Paramount.

Acordul va fi atent analizat în Europa și SUA, având în vedere că ar reuni cel mai mare serviciu de streaming cu un competitor care deține HBO Max și aproape 130 de milioane de abonați. Încrederea Netflix este susținută și de clauza de reziliere de 5,8 miliarde de dolari.

