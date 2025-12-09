Paramount Skydance a mutat decisiv în cursa pentru preluarea Warner Bros Discovery, venind cu o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari care schimbă radical dinamica industriei media. În timp ce Netflix părea aproape să finalizeze acordul pentru achiziția diviziilor de film și streaming ale WBD, intervenția Paramount complică scena și atrage atenția politică de la Washington. Președintele SUA a sugerat că va analiza personal tranzacția, alimentând și mai mult miza uriașă din spatele acestor negocieri.

Cum încearcă Paramount să blocheze fuziunea Warner Bros – Netflix

Luni, Paramount Skydance a lansat oficial o ofertă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea ostilă a Warner Bros Discovery, după ce Netflix anunțase săptămâna trecută un acord separat, evaluat la 83 de miliarde de dolari, pentru diviziile de film, televiziune și streaming. Diferența de strategie este clară: Paramount vrea întregul conglomerat, propunând 30 de dolari per acțiune, în timp ce Netflix oferă aproape 28 de dolari per acțiune doar pentru o parte din active.

Compania condusă de David Ellison acuză WBD că ar fi favorizat Netflix „fără o licitație corectă”, argumentând că oferta rivală nu reflectă valoarea reală a francizelor deținute, precum Harry Potter, Game of Thrones sau universul DC. Conform , conducerea Warner Bros vede totuși acordul cu Netflix drept un „pariu sigur”.

Ce rol au legăturile politice și cine finanțează oferta Paramount

Potrivit unei declarații depuse la autoritățile de reglementare și relatate de Axios, fondul de investiții Affinity Partners, condus de Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump), s-a alăturat ofertei Paramount. Implicarea acestuia este considerată un avantaj strategic, deoarece Paramount susține că are „o cale mai lină” către aprobarea de reglementare decât Netflix. În spatele companiei se află și Larry Ellison, tatăl miliardar al lui David Ellison și un susținător important al președintelui Trump.

Documentele mai arată că, pe lângă Affinity Partners, la ofertă participă fonduri suverane din Arabia Saudită, Abu Dhabi și Qatar. Toți investitorii implicați au acceptat să renunțe la orice drepturi de guvernanță, inclusiv reprezentare în consiliul de administrație, deoarece dețin acțiuni fără drept de vot. Tencent a făcut parte din grup la prima ofertă din 1 decembrie, dar s-a retras ulterior.

De ce spune Trump că tranzacția Netflix „ar putea fi o problemă”

Președintele Donald Trump a reacționat public la evoluțiile din piața media, afirmând că „Ar putea fi o problemă. Netflix are deja o cotă de piață foarte mare, care ar crește considerabil după fuziune”. Liderul american a precizat că se va implica personal în procesul de aprobare a tranzacției, fără a indica dacă susține sau nu acordul dintre Netflix și .

În paralel, notează că Ted Sarandos, CEO Netflix, s-a întâlnit în noiembrie cu Trump, încercând să-l convingă că oferta companiei sale este cea mai potrivită. Totuși, presiunile politice și temerile legate de dominanța pe piață amplifică incertitudinile privind succesul fuziunii relatează observatornews.ro.

Ce urmărește Netflix și cum se schimbă competiția

Analiștii de la Morningstar spun că vrea să preia Warner Bros Discovery pentru a controla direct conținut premium și a reduce dependența de studiouri externe, într-o perioadă în care își extinde prezența în gaming, evenimente live și ecosisteme integrate de servicii. Oferta a fost criticată de sindicate și de politicieni din ambele partide, care avertizează asupra posibilelor creșteri de preț și reduceri de personal.

Paramount, prin contrast, mizează pe faptul că are sprijin financiar solid și o relație favorabilă cu administrația Trump, susținând că poate finaliza mai rapid tranzacția fără riscul unor investigații antitrust extinse.

Reuters notează că, în spatele negocierilor agresive, se ascunde și un risc financiar uriaș: dacă Warner Bros Discovery renunță la acordul cu Netflix în favoarea ofertei Paramount, va trebui să plătească o taxă de reziliere de 2,8 miliarde de dolari. Netflix, în schimb, este expus la o penalizare de 5,8 miliarde de dolari dacă tranzacția nu se materializează. În contextul controalelor antitrust iminente și al presiunii politice crescute, aceste sume devin un factor decisiv în dinamica negocierilor.