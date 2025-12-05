B1 Inregistrari!
Netflix intră în discuții pentru achiziția Warner Bros și HBO Max

B1.ro
05 dec. 2025, 12:58
Cuprins
  1. Ce ar primi Netflix dacă finalizează achiziția
  2. Licitații, presiune financiară și tensiuni interne
  3. Ce urmează

Netflix a intrat în negocieri exclusive cu Warner Bros Discovery pentru a cumpăra studioul de film și televiziune Warner Bros, dar și serviciul de streaming HBO Max. Dacă tranzacția se va concretiza, ar fi una dintre cele mai mari mutări din industria media și ar putea reconfigura complet piața globală a divertismentului.

Ce ar primi Netflix dacă finalizează achiziția

Prin această tranzacție, Netflix ar prelua întreaga cinematecă Warner Bros, una dintre cele mai valoroase din lume. Asta include filme clasice precum Casablanca, The Maltese Falcon, producții moderne, dar și seriale extrem de populare precum Friends sau Ted Lasso, scrie Hotnews.ro.

Netflix ar obține totodată drepturile asupra universului DC-Batman, Superman, Wonder Woman și alte francize cu potențial masiv la box office.

O altă componentă esențială este catalogul HBO. Sub umbrela Warner Bros Discovery se află producții precum The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under. Librăria HBO este considerată una dintre cele mai puternice din industrie și ar oferi Netflix un avantaj competitiv enorm.

Licitații, presiune financiară și tensiuni interne

Warner Bros Discovery se află într-o perioadă dificilă, cu o valoare bursieră în scădere. La începutul lunii octombrie, miliardarul David Ellison, prin compania Skydance (care tocmai a preluat Paramount), a făcut o ofertă nesolicitată pentru întregul WBD.

Acest gest a forțat conducerea Warner să ia în calcul divizarea companiei și vânzarea activelor principale.

După oferta lui Ellison, atât Netflix, cât și Comcast au intrat în joc cu propriile propuneri. În ultimele săptămâni a existat un adevărat război al licitațiilor, iar luni Netflix a intrat oficial în discuții exclusive, semn că oferta sa este considerată cea mai solidă.

Ce urmează

O eventuală vânzare către Netflix nu ar fi simplă. Tranzacția ar avea nevoie de aprobarea autorităților antitrust, iar administrația Trump este cunoscută pentru pozițiile dure față de conglomeratele media.

În plus, achiziția Warner Bros Discovery de către Skydance ar fi ridicat semne de întrebare legate de influența politică, dat fiind faptul că tatăl lui David Ellison este un susținător important al președintelui SUA.

Negocierile dintre Netflix și Warner Bros Discovery continuă, dar nu există încă o estimare privind șansele reale ca tranzacția să se finalizeze. Cert este că, dacă cele două părți ajung la un acord, industria media ar intra într-o nouă etapă.

