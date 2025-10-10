B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (VIDEO)

Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (VIDEO)

Ana Maria
10 oct. 2025, 12:54
Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @RMDSZ
Cuprins
  1. De ce a fost controversat începutul congresului UDMR
  2. Cum au reacționat liderii politici români
  3. Cine a fost prezent la Congresul UDMR

Congresul UDMR desfășurat vineri la Cluj-Napoca a debutat cu o serie de momente solemne care au generat tensiuni în rândul invitaților oficiali. La eveniment este prezent și premierul Ungariei, Viktor Orban.

De ce a fost controversat începutul congresului UDMR

Evenimentul a început cu intonarea imnului României, apoi s-a intonat imnul Ungariei, iar la final a fost cântat imnul Ținutului Secuiesc, moment considerat provocator de o parte dintre liderii politici români prezenți în sală.

Cum au reacționat liderii politici români

Imediat după ce a început intonarea imnului Ținutului Secuiesc, Sorin Grindeanu, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, a decis să părăsească sala, refuzând astfel să valideze prin prezența sa promovarea simbolurilor separatiste, informează Știripesurse. Potrivit surselor politice, gestul său a fost o formă clară de protest față de decizia organizatorilor UDMR.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, a ales să nu participe la congres, probabil pentru a evita orice asociere cu momentul dedicat Ținutului Secuiesc. În locul său, la eveniment, a fost prezent Ludovic Orban, consilier prezidențial pe probleme politice, care a asistat la congres.

Cine a fost prezent la Congresul UDMR

La Congresul UDMR a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, alături de reprezentanți ai principalelor partide de guvernare. De altfel, participarea liderilor politici români a fost interpretată de unii analiști drept un semnal al dorinței de dialog, însă, momentul dedicat imnului secuiesc a umbrit atmosfera festivă.

Liderii Uniunii au susținut că evenimentul este unul de reafirmare a identității culturale maghiare și nu o provocare politică. Cu toate acestea, decizia de a intona imnul Ținutului Secuiesc, într-un cadru oficial, cu prezența reprezentanților Guvernului României, a fost percepută ca un gest cu încărcătură simbolică și politică.

Nu se știe dacă gestul UDMR cu imnul Ținutului Secuiesc ar putea amplifica tensiunile din coaliția de guvernare. Rămâne de văzut dacă acest incident va afecta colaborarea politică viitoare cu UDMR.

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
Eveniment
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
Eveniment
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
Eveniment
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
Eveniment
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Eveniment
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
Eveniment
Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
Eveniment
Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Eveniment
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
Eveniment
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
Eveniment
Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
Ultima oră
14:32 - Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
14:17 - Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
14:14 - Kelemen Hunor: „UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte între România și Ungaria”
13:59 - Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
13:40 - Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
13:31 - Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia
13:26 - Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
12:58 - Bolojan, la Congresul UDMR: „Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă”
12:55 - Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură îl critică dur pe Viktor Orban: „Acest regim este un caz psihiatric”
12:35 - Trump spune că va apăra Finlanda dacă va fi atacată de Rusia: „Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi”