Congresul UDMR desfășurat vineri la Cluj-Napoca a debutat cu o serie de momente solemne care au generat tensiuni în rândul invitaților oficiali. La este prezent și premierul Ungariei, Viktor Orban.

De ce a fost controversat începutul congresului UDMR

Evenimentul a început cu intonarea imnului României, apoi s-a intonat imnul Ungariei, iar la final a fost cântat imnul Ținutului Secuiesc, moment considerat provocator de o parte dintre liderii politici români prezenți în sală.

Cum au reacționat liderii politici români

Imediat după ce a început intonarea imnului , Sorin Grindeanu, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, a decis să părăsească sala, refuzând astfel să valideze prin prezența sa promovarea simbolurilor separatiste, informează Știripesurse. Potrivit surselor politice, gestul său a fost o formă clară de protest față de decizia organizatorilor UDMR.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, a ales să nu participe la congres, probabil pentru a evita orice asociere cu momentul dedicat Ținutului Secuiesc. În locul său, la eveniment, a fost prezent Ludovic Orban, consilier prezidențial pe probleme politice, care a asistat la congres.

Cine a fost prezent la Congresul UDMR

La Congresul UDMR a fost prezent și premierul Ilie Bolojan, alături de reprezentanți ai principalelor partide de guvernare. De altfel, participarea liderilor politici români a fost interpretată de unii analiști drept un semnal al dorinței de dialog, însă, momentul dedicat imnului secuiesc a umbrit atmosfera festivă.

Liderii Uniunii au susținut că evenimentul este unul de reafirmare a identității culturale maghiare și nu o provocare politică. Cu toate acestea, decizia de a intona imnul Ținutului Secuiesc, într-un cadru oficial, cu prezența reprezentanților Guvernului României, a fost percepută ca un gest cu încărcătură simbolică și politică.

Nu se știe dacă gestul UDMR cu imnul Ținutului Secuiesc ar putea amplifica tensiunile din coaliția de guvernare. Rămâne de văzut dacă acest incident va afecta colaborarea politică viitoare cu UDMR.