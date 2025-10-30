Controlul corporal al unui șofer și, după caz, al bagajelor sau vehiculului se face în anumite situații. Polițiștii trebuie să respecte anumite , iar conducătorii auto trebuie să se supună verificărilor.

Regulile pentru controlul șoferului și vehiculului în trafic

Polițiștii pot solicita, unui șofer, să permită controlul său, al bagajelor și al vehiculului pe care îl conduce, după caz. Ei trebuie să respecte o serie de proceduri prevăzute de lege în astfel de cazuri. a clarificat, într-un comunicat de presă, care sunt regulile de urmat în astfel de situații.

Controlul asupra unui conducător de vehicule sau asupra conținutului vehiculului poate fi făcut de polițiști doar cu respectarea . Este vorba despre actul normativ ce reglementează organizarea și funcționarea Poliției Române.

Agenții de poliție au competențe prin lege, să legitimeze și să efectueze controlul corporal sau al vehiculului, după caz. Un polițist poate solicita verificări corporale, pentru un șofer, sau a vehiculului, dacă exită suspiciuni rezonabile cu privire la comiterea unei infracțiuni. Procedura trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanei.

Verificarea corporală trebuie făcută de o persoană de același sex cu persoana controlată și presupune examinarea externă a corpului și îmbrăcămintei. Acest lucru se face vizual sau prin palpare și apăsare. Îmbrăcămintea groasă poate fi examinată separat, la solicitarea agentului de poliție.

Când pot cere polițiștii astfel de verificări

Potrivit articolului 35 din legea 218/2002, polițistul este îndreptățit să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat în scopul:

ridicării bunurilor supuse confiscării, interzise la deținere, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o procedură judiciară. Măsurase aplică atunci când sunt motive pentru a bănui că persoana are asupra astfel de bunuri;

identificării și ridicării unor arme, obiecte sau substanțe, ce pot fi folosite împotriva polițistului, a altor persoane sau pentru autovătămare. Procedura se impune când persoana trebuie condusă la sediul poliției ori când se pune în aplicare un mandat de aducere, o ordonanță de reținere, un mandat de arestare sau de executare a pedepselor;

identificării unor documente sau înscrisuri care pot servi la stabilirea identității unei persoane aflate în stare de inconștiență;

identificării și ridicării unor arme, obiecte sau substanțe periculoase. Procedura se aplică atunci când persoana încearcă să pătrundă sau se află în locuri în care este interzis accesul cu acestea.

Legea stabilește că verificarea vehiculului se poate face și în scopul identificării unei persoane date în urmărire sau căutată potrivit legii. Controlul este justificat atunci când există motive verosimile pentru a bănui că persoana respectivă se află în vehicul.

Cum se face controlul unui vehicul

Prin controlul unui vehicul, legea înțelege verificarea oricărui pe cale rutieră, feroviară, aeriană sau pe apă. Vehiculul se verifică prin vizualizarea conținutlui compartimentelor care, prin construcție, sunt destinate transportului pasagerilor și mărfurilor.

Șoferul este obligat, la solicitarea agentului de poliție. să deschidă și să prezinte conținutul acestor compartimente.

Totodată, atunci când prin examinare sunt identificate obiecte suspecte, persoana controlată este obligată, la solicitarea polițistului, să le prezinte.

De menționat că șoferul are dreptul să fie informat în legătură cu motivele controlului. Totodată, legea îi permite să se opună dacă verificările corporale nu sunt făcute în condiții care să respecte demnitatea persoanei.