România trece printr-o criză, în ceea ce privește numărul șoferilor de TIR. Și cum cererea e mare, iar oferta suferă, s-a apelat la soluții alternative. Astfel, șoferi din țări, precum India, Dubai, Qatar sau Bahrain vor veni în România pentru a ocupa astfel de posturi.
Criza nu este numai la nivelul șoferilor de TIR, ci și în ceea ce privește șoferi pentru transportul de persoane. Așadar, cetățeni străini vor veni pentru a fi șoferi inclusiv pe autobuze, autocare și chiar taxiuri.
Nu numai în România este această problemă, ci la întreg nivel european. Potrivit UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), în țara noastră este un deficit de 150.000 de conducători auto. Astfel, în contextul în care este nevoie de 70.000 de șoferi profesioniști de camion, cererea a crescut de 3-4 ori mai mult, în ultimul an.
La nivel continental, vorbim despre un deficit de 500.000 de șoferi. Astfel, dacă nu se importă șoferi străini, putem asista la un deficit de aproximativ 745.000 de șoferi până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Mai mult, dacă nu se vor lua măsuri, în următorii ani, aproximativ 3,4 milioane de șoferi nu vor mai fi pe piața muncii.
„Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere – atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite să refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere.
În aceste condiții, India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă – șoferii indieni au o pregătire profesională solidă, sunt disciplinați, vorbesc limba engleză și sunt dispuși să lucreze pe termen lung. Noi oferim clienților o procedură completă și personalizată prin care aceștia selectează șoferii dintr-un pol mare de candidați. Astfel, își optimizează costurile de recrutare, nu au griji cu procesul de conformare legală pentru aducerea și integrarea angajaților din India. Șoferii sunt pregătiți și experimentați fiind selectați în funcție de experiență reală și o probă practică în centrul nostru de testare, dotat cu poligon, săli de curs și camere video, atât perimetrale cât și în interiorul camionului”, a declarat Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment pentru Adevărul.
Specialistul în recrutarea muncitorilor străini a fost întrebat cât câștigă un astfel de șofer profesionist în România. Acesta a explicat că este vorba despre salariul minim din România, la care se adaugă diurna.
Astfel, un șofer profesionist poate câștiga net între 1.200 și 3.000 euro/lună, în funcție de mai multe criterii.
„Potrivit legii în vigoare, pachetul de angajare include salariul minim din România. La acesta se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcție de tipul de transport și politica fiecărei companii. Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 și 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).
Pentru deplasările în spațiul Uniunii Europene, diurna pornește, în funcție de țară, de la 35 euro/zi. Asta, în funcție de destinație și nivelul stabilit de angajator (conform HG nr. 518/1995).
În general, cele mai mari venituri sunt ale șoferilor de camion care lucrează pe Comunitate. Un șofer profesionist poate câștiga net între 1.200 și 3.000 euro/lună, în funcție de rută, durată și specificul activității”, a adăugat expertul.