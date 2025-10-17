B1 Inregistrari!
Nu mai avem șoferi de TIR, în România. Vor fi aduși din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Ce sume vor încasa

Elena Boruz
17 oct. 2025, 09:30
Foto ilustrativ: Shutterstock
Cuprins
  1. Criză de șoferi la nivel european
  2. Ce spun specialiștii
  3. Cât câștigă un șofer profesionist în România

România trece printr-o criză, în ceea ce privește numărul șoferilor de TIR. Și cum cererea e mare, iar oferta suferă, s-a apelat la soluții alternative. Astfel, șoferi din țări, precum India, Dubai, Qatar sau Bahrain vor veni în România pentru a ocupa astfel de posturi.

Criza nu este numai la nivelul șoferilor de TIR, ci și în ceea ce privește șoferi pentru transportul de persoane. Așadar, cetățeni străini vor veni pentru a fi șoferi inclusiv pe autobuze, autocare și chiar taxiuri.

Criză de șoferi la nivel european

Nu numai în România este această problemă, ci la întreg nivel european. Potrivit UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), în țara noastră este un deficit de 150.000 de conducători auto. Astfel, în contextul în care este nevoie de 70.000 de șoferi profesioniști de camion, cererea a crescut de 3-4 ori mai mult, în ultimul an.

La nivel continental, vorbim despre un deficit de 500.000 de șoferi. Astfel, dacă nu se importă șoferi străini, putem asista la un deficit de aproximativ 745.000 de șoferi până în 2028, potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU). Mai mult, dacă nu se vor lua măsuri, în următorii ani, aproximativ 3,4 milioane de șoferi nu vor mai fi pe piața muncii.

Ce spun specialiștii

„Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere – atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite să refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere.

