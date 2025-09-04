O grădină zoologică privată din Suceava este din nou în centrul unui scandal, după ce un băiețel a ajuns la spital, mușcat de un ligru. Săptămâna trecută, în incinta aceluiași complet, o fetiță a fost atacată de o maimuță.

Ce au constatat medicii care l-au consultat pe copil

Un băiețel de 5 ani a ajuns la Spitalul Județean din Suceava după ce a fost mușcat de ligru, un animal rar rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică, la grădina zoologică privată din Zaharești.

Medicii care l-au consultat pe copil au constatat că acesta a fost rănit pe spate superficial și i s-a recomandat vaccinarea antirabică. Deocamdată, părinții nu au depus plângere la autorități, însă exista deja un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele proprietarului grădinii zoologice, asta după ce sâmbăta trecută, o fetiță de doi ani .

Câte animale adăpostește grădina zoologică de la Zaharești

În aceste momente, un comitet pentru situații de urgență s-a reunit la instituția prefectului din Suceava. În cadrul acestei întâlniri, are loc o discuție despre situația de la grădina zoologică din satul Zaharești și urmează să se stabilească măsurile care trebuie luate, potrivit .

Grădina zoologică privată găzduiește aproximativ 100 de sălbatice.