B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident grav la o grădină zoologică din Suceava. Un copil a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un ligru

Incident grav la o grădină zoologică din Suceava. Un copil a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un ligru

B1.ro
04 sept. 2025, 14:37
Incident grav la o grădină zoologică din Suceava. Un copil a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un ligru
Sursa Foto: Freepik

O grădină zoologică privată din Suceava este din nou în centrul unui scandal, după ce un băiețel a ajuns la spital, mușcat de un ligru. Săptămâna trecută, în incinta aceluiași complet, o fetiță a fost atacată de o maimuță.

 

 

 Cuprins: 

  1. Ce au constatat medicii care l-au consultat pe copil
  2. Câte animale adăpostește grădina zoologică de la Zaharești

Ce au constatat medicii care l-au consultat pe copil

Un băiețel de 5 ani a ajuns la Spitalul Județean din Suceava după ce a fost mușcat de ligru, un animal rar rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică, la grădina zoologică privată din Zaharești.

Medicii care l-au consultat pe copil au constatat că acesta a fost rănit pe spate superficial și i s-a recomandat vaccinarea antirabică. Deocamdată, părinții nu au depus plângere la autorități, însă exista deja un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele proprietarului grădinii zoologice, asta după ce sâmbăta trecută, o fetiță de doi ani a fost mușcată de mână de o maimuță.

Câte animale adăpostește grădina zoologică de la Zaharești

În aceste momente, un comitet pentru situații de urgență s-a reunit la instituția prefectului din Suceava. În cadrul acestei întâlniri, are loc o discuție despre situația de la grădina zoologică din satul Zaharești și urmează să se stabilească măsurile care trebuie luate, potrivit Știrile ProTV.

Grădina zoologică privată găzduiește aproximativ 100 de animale sălbatice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă
Eveniment
Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă
Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze
Eveniment
Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze
Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București
Eveniment
Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București
Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv
Eveniment
Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
Eveniment
Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
Eveniment
Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători
Eveniment
Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători
Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților
Eveniment
Dialog halucinant, surprins în timpului unui botez, la Iași. Ce le-a reproșat preotul părinților
Bărbat internat la Psihiatrie după ce și-a amenințat soția și fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă. De la ce a izbucnit conflictul
Eveniment
Bărbat internat la Psihiatrie după ce și-a amenințat soția și fiul că îi aruncă în aer cu o grenadă. De la ce a izbucnit conflictul
Motociclist, lovit de o mașină și aruncat pe șosea. Bărbatul mergea la ziua de naștere a fiului său
Eveniment
Motociclist, lovit de o mașină și aruncat pe șosea. Bărbatul mergea la ziua de naștere a fiului său
Ultima oră
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă
15:27 - Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze
15:06 - Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București
15:04 - Medic: „Nu te mai bucură nimic, nu-ți mai place nimic”. Care sunt efectele scrolling-ului excesiv
15:03 - Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
14:59 - Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
14:30 - Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR
14:27 - Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
14:21 - Esports World Cup 2025: Magnus Carlsen a câștigat ediția inaugurală a campionatului de șah
14:21 - Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători