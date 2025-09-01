B1 Inregistrari!
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților

Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților

01 sept. 2025, 14:17
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Sursa foto simbol: Pixabay

În urmă cu câteva zile, o fetiță de trei ani era mușcată de o maimuță la grădina zoologică „Arca lui Noe” din Zaharești, județul Suceava. De atunci și până în prezent, mama și tatăl copilei au făcut mai multe postări pe rețelele de socializare, sustrăgându-se de la orice responsabilitate pentru incident și susținând că nu există măsuri de siguranță care să prevină astfel de accidente. Pe de altă parte, în varianta oficială se menționează faptul că, în grădina zoologică, sunt mai multe afișe care le aduc la cunoștință vizitatorilor că nu au voie să hrănească animalele.

Cuprins:

  1. Ce acuzații aduce mama fetei grădinii zoologice din Suceava
  2. Cum a răspuns mama celor care au acuzta-o de neglijență
  3. Ce acuzații aduce tatăl autorităților
  4. Ancheta autorităților

Ce acuzații aduce mama fetei grădinii zoologice din Suceava

Imediat după incident, mama fetiței mușcate făcea o postare pe Facebook prin care atrăgea atenția asupra lipsei condițiilor de siguranță din grădina zoologică. Mai mult, femeia a reclamat faptul că nu a primit niciun sprijin după incident, un plasture sau o cană de apă, astfel încât să-i fie mai ușor să gestioneze spaima copilei de 3 ani.

În finalul postării, mama fetei a susținut că nu se va opri până când nu i se face dreptate și până când justiția nu hotărăște cine este responsabil de accident.

Cum a răspuns mama celor care au acuzta-o de neglijență

Pe măsură ce știrea a ajuns la mai multă lume, au apărut și persoane care au criticat lipsa de grijă a mamei. Drept răspuns la aceste acuzații, femeia a menționat că grădina zoologică vinde mâncare vizitatorilor pentru a da animalelor, iar fiindcă acest lucru este permis, ba chiar încurajat de către angajați, nu s-a gândit că ar putea prezenta vreun risc.

În plus, mama a precizat că atacul s-a petrecut în zona destinată trecerii vizitatorilor, extrem de apropiată de spațiul în care sunt ținute maimuțele. Femeie susține că nu și-a dorit să încalce vreo regulă, iar incidentul este rezultatul lipsei unei barieră suplimentare de protecție, relatează Libertatea.

Ce acuzații aduce tatăl autorităților

Și tatăl fetiței a oferit o reacție publică la incident, subliniind lipsa unor afișe care să-i înștiințeze pe vizitatori că nu au voie să hrănească animalele și a unor măsuri de protecție. La fel ca mama copilei, și bărbatul a susținut că în grădina zoologică se vând găletușe cu mâncare, ceea ce îi încurajează pe oameni să se apropie de cuști și să hrănească animalele.

„Doar minciuni, numai minciuni de la bun început. Va apărea știrea adevărată. Nu știu de unde aveți aceste informații, am martori că nu era nici un afiș, nimic, nici un alt gard de protecție și găletușa cu legume ți-o împinge la intrare și după îți mai cere și bani”, a comentat tatăl pe Facebook.

Bărbatul a adăugat că familia nu va înceta să lupte până când adevărul nu va ieși la iveală, acuzând totodată autoritățile că vor să mușamalizeze responsabilitatea administratorilor.

Ancheta autorităților

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul. Direcția Sanitar-Veterinară și Protecția Copilului Suceava au fost, de asemenea, sesizate și urmează să își prezinte concluziile.

Până la aflarea unui verdict, cazul a împărțit lumea în două tabere: pe de-o parte, cei care sunt de partea părinților și acuză lipsa de protecție, și pe de altă parte, cei care sunt de partea autorităților, care susțin că zona era semnalizată și securizată, iar incidentul s-a produs din cauza neglijenței adulților.

