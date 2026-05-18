Statul transformă creatorii în contabili. Revoltă împotriva obligativității RO e-Factura pentru drepturile de autor

Adrian A
18 mai 2026, 15:53
Cuprins
  1. Drepturile de autor sunt deja taxate: statul dublează inutil birocrația
  2. „Opriți această aberație fiscală”
  3. O măsură absurdă

O nouă petiție lansată pe platforma Declic atrage atenția asupra unei măsuri fiscale care riscă să lovească direct în scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, muzicieni, actori, regizori și alți creatori care obțin venituri din drepturi de autor. Inițiatorii solicită eliminarea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care încasează venituri din drepturi de autor și care nu desfășoară activitate economică independentă, nu sunt PFA și nu dețin firme. 

Drepturile de autor sunt deja taxate: statul dublează inutil birocrația

Problema majoră semnalată este simplă: veniturile din drepturi de autor nu sunt „la negru” și nu scapă fiscalizării.

În prezent, persoanele juridice care plătesc aceste venituri — edituri, televiziuni, teatre, ONG-uri, instituții culturale sau companii media — calculează, rețin și declară la sursă toate taxele și impozitele aferente. Impozitul pe venit este reținut direct, iar contribuțiile sociale sunt aplicate conform legislației fiscale. Sistemul funcționează deja și obligațiile fiscale sunt îndeplinite fără probleme.

Cu alte cuvinte, statul nu recuperează nimic nou prin această obligație — doar mută o povară birocratică inutilă asupra creatorilor.

„Cerem anularea obligației de înrolare în RO e-Factura pentru persoanele fizice titulare de drepturi de autor care nu desfășoară activitate economică independentă și nu sunt organizate ca PFA sau societăți comerciale. 

În prezent, veniturile din drepturi de autor sunt deja fiscalizate. Persoanele juridice care plătesc aceste venituri (edituri, teatre, ONG-uri, televiziuni, galerii, organizații culturale etc.) calculează, rețin și declară la sursă impozitele și contribuțiile sociale aferente. Sistemul funcționează deja, iar obligațiile fiscale sunt îndeplinite. 

Noua obligație ar transfera o povară birocratică disproporționată asupra unor oameni care nu sunt antreprenori și nu desfășoară activitate economică continuă: persoane care au uneori un singur contract pe an, o carte publicată, un articol, un spectacol, un atelier sau o colaborare punctuală.”, arată petiția.

„Opriți această aberație fiscală”

Semnatarii solicită:

  • excluderea explicită a persoanelor fizice titulare de drepturi de autor din obligația RO e-Factura;
  • clarificarea urgentă și publică a cadrului fiscal aplicabil;
  • consultarea organizațiilor profesionale din sectorul cultural și creativ înainte de impunerea unor noi obligații administrative.

O măsură absurdă

Noua obligație ar însemna că o persoană care publică o carte, scrie un articol sau susține un spectacol ocazional ar trebui să:

  • își facă semnătură electronică;
  • se înregistreze în SPV;
  • învețe procedurile ANAF;
  • emită facturi electronice;
  • gestioneze obligații administrative concepute pentru operatori economici.

Practic, un jurnalist freelancer sau un actor colaborator ajunge tratat administrativ ca o companie, deși nu desfășoară activitate economică continuă. Criticii măsurii spun clar: statul face o prostie birocratică, pentru că transformă creatorii în contabili fără niciun beneficiu fiscal real.

Pentru că această măsură nu afectează doar „artiștii”, ci zeci de mii de oameni care obțin venituri din creație intelectuală și care nu funcționează ca firme sau PFA-uri, care au din când în când un contract de drepturi de autor.
În loc să simplifice relația cetățeanului cu statul, obligația de înrolare în RO e-Factura transferă birocrație și costuri administrative asupra unor persoane care nu desfășoară activitate economică continuă și ale căror venituri sunt deja fiscalizate la sursă de către plătitorii de venit. Practic, pentru un venit ocazional, oamenii ar putea fi obligați să își facă semnătură electronică, să învețe proceduri fiscale complexe și să gestioneze sisteme digitale gândite pentru operatori economici.
