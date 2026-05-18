Statul transformă creatorii în contabili. Revoltă împotriva obligativității RO e-Factura pentru drepturile de autor

O nouă petiție lansată pe platforma Declic atrage atenția asupra unei măsuri fiscale care riscă să lovească direct în scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, muzicieni, actori, regizori și alți creatori care obțin venituri din drepturi de autor. Inițiatorii solicită eliminarea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care încasează venituri din drepturi de autor și care nu desfășoară activitate economică independentă, nu sunt PFA și nu dețin firme.
Problema majoră semnalată este simplă: veniturile din drepturi de autor nu sunt „la negru” și nu scapă fiscalizării.
În prezent, persoanele juridice care plătesc aceste venituri — edituri, televiziuni, teatre, ONG-uri, instituții culturale sau companii media — calculează, rețin și declară la sursă toate taxele și impozitele aferente. Impozitul pe venit este reținut direct, iar contribuțiile sociale sunt aplicate conform legislației fiscale. Sistemul funcționează deja și obligațiile fiscale sunt îndeplinite fără probleme.
Cu alte cuvinte, statul nu recuperează nimic nou prin această obligație — doar mută o povară birocratică inutilă asupra creatorilor.
„Cerem anularea obligației de înrolare în RO e-Factura pentru persoanele fizice titulare de drepturi de autor care nu desfășoară activitate economică independentă și nu sunt organizate ca PFA sau societăți comerciale.
Semnatarii solicită:
Noua obligație ar însemna că o persoană care publică o carte, scrie un articol sau susține un spectacol ocazional ar trebui să:
Practic, un jurnalist freelancer sau un actor colaborator ajunge tratat administrativ ca o companie, deși nu desfășoară activitate economică continuă. Criticii măsurii spun clar: statul face o prostie birocratică, pentru că transformă creatorii în contabili fără niciun beneficiu fiscal real.