Statul transformă creatorii în contabili. Revoltă împotriva obligativității RO e-Factura pentru drepturile de autor

O nouă petiție lansată pe platforma atrage atenția asupra unei măsuri fiscale care riscă să lovească direct în scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, muzicieni, actori, regizori și alți creatori care obțin venituri din drepturi de autor. Inițiatorii solicită eliminarea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care încasează venituri din drepturi de autor și care nu desfășoară activitate economică independentă, nu sunt PFA și nu dețin firme.

Drepturile de autor sunt deja taxate: statul dublează inutil birocrația

Problema majoră semnalată este simplă: veniturile din drepturi de autor nu sunt „la negru” și nu scapă fiscalizării.

În prezent, persoanele juridice care plătesc aceste venituri — edituri, televiziuni, teatre, ONG-uri, instituții culturale sau companii media — calculează, rețin și declară la sursă toate taxele și impozitele aferente. Impozitul pe venit este reținut direct, iar contribuțiile sociale sunt aplicate conform legislației fiscale. Sistemul funcționează deja și obligațiile fiscale sunt îndeplinite fără probleme.

Cu alte cuvinte, statul nu recuperează nimic nou prin această obligație — doar mută o povară birocratică inutilă asupra creatorilor.

„Cerem anularea obligației de înrolare în pentru persoanele fizice titulare de drepturi de autor care nu desfășoară activitate economică independentă și nu sunt organizate ca PFA sau societăți comerciale.

Noua obligație ar transfera o povară birocratică disproporționată asupra unor oameni care nu sunt antreprenori și nu desfășoară activitate economică continuă: persoane care au uneori un singur contract pe an, o carte publicată, un articol, un spectacol, un atelier sau o colaborare punctuală.”, arată petiția.