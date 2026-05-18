Xi Jinping se pregătește să-l primescă pe , la câteva zile după ce Donald Trump s-a aflat într-o vizită de stat la Beijing. China și Rusia sărbătoresc 30 de ani de cooperare strategică.

Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin

În această săptămână, la Beijing, este prevăzută vizita lui Vladimir Putin, la câteva zile după . Xi Jinping devine astfel unul dintre cei mai importanți lideri globali, relatează The Guardian. Șeful regimului comunist chinez l-a felicitat duminică pe omologul său de la Moscova. Cei doi sărbătoresc 30 de ani de cooperare strategică între țările pe care le conduc. În acest timp, parteneriatul dintre China și Rusia s-a consolidat și adâncit.

Un articol publicat de oficiosul de limbă engleză susține că vizitele preşedinţilor SUA şi Rusiei arată că Beijingul „se impune rapid ca punct focal al diplomaţiei globale”.

„Aceste vizite succesive au stârnit o atenţie largă, analiştii remarcând că este extrem de rar în era post-Război Rece ca o ţară să găzduiască liderii SUA şi Rusiei unul după altul în decursul unei săptămâni”, comentează publicația.

Relaţia tot mai strânsă dintre și Rusia reprezintă un motiv de îngrijorare în Occident, în contextul războiului din Ucraina. Sprijinul economic şi diplomatic acordat de Beijing Moscovei a contribuit la prelungirea conflictului, sunt de părere diplomații și experții occidentali. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori, depăşind cu mult întâlnirile lui Xi cu liderii occidentali.

China și Rusia, o relație privilegiată

Comerţul bilateral dintre China şi Rusia a atins niveluri record începând din 2022. Regimul comunist, condus de Xi Jinping, a profitat de sancțiunile impuse Moscovei și a devenit principalul partener comercial. Achiziţiile masive de ţiţei rusesc au permis Moscovei să finanțeze războiul din Ucraina. Beijingul a cumpărat combustibili de peste 367 de miliarde de dolari, potrivit datelor Centrului de Cercetare pentru Energie şi Aer Curat.

Achiziţiile au susţinut securitatea energetică a Chinei, care a devenit deosebit de importantă în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Rusia a făcut presiuni asupra Chinei să avanseze cu proiectul conductei de gaz „Puterea Siberiei 2”. Această cale de transport strategică ar adăuga o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi la reţeaua existentă între cele două ţări.

Ce a discutat Xi Jinping cu Donald Trump

Războiul din Ucraina sau relația dintre China și Rusia nu au ocupat un loc important în discuţiile lui Trump cu Xi Jinpig. Declaraţia chineză privind întâlnirea bilaterală principală a făcut doar o scurtă referire la „criza din Ucraina”. Aceasta, în timp ce subiectul nu a fost menționat în declaraţia SUA.

În schimb, principalele subiecte abordate au fost comerţul bilateral, problema insulei Taiwan şi războiul din Orientul Mijlociu. Donald Trump a afirmat că Beijingul a fost de acord în privinţa redeschiderii strâmtorii Ormuz.

Xi l-a presat pe Donald Trump în legătură cu Taiwanul, avertizându-l asupra potenţialului de conflict dacă problema nu va fi gestionată corespunzător. Șeful de la Casa Albă a părăsit China spunând că ar pute să nu aprobe achiziția de arme americane de către Taiwan. Pentru Xi, oprirea livrării de arme reprezintă o mare victorie. Beijingul încearcă să preia controlul asupra insulei, inclusiv pe cale militară.