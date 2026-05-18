Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că AUR nu va vota un guvern în care nu va avea reprezentanți. Totodată, acesta a explicat de ce partidul său preferă un premier politic, în detrimentul unuia tehnocrat.

Peiu: Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm

„Ca principiu, noi nu putem vota un guvern în care nu suntem, indiferent cine-l formează. Dacă nu , nu-l votăm. În același timp, nu putem vota un guvern care să aibă același program ca guvernul de până acum, care a dus la criză economică. (…)

Repet, nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte. Logic! Nici un partid nu va face asta”, a declarat Petrișor Peiu.

De ce AUR vrea premier politic, nu tehnocrat

Acesta a mai afirmat că premierul trebuie să vină din rândul politicienilor, deoarece ei au cerut votul populației, au mandat și nu e normal să evite responsabilitatea guvernării.

„În țara asta sunt, cred, zeci de mii de economiști. Acesta nu e un criteriu suficient pentru a fi premier. Ca principiu, noi avem în spate un vot popular. Toate partidele au o parte din votul popular. Nu cred că trebuie să acceptăm ideea că poporul votează niște politicieni pentru ca țara să fie apoi condusă de niște oameni care nu își declară oficial apartenența politică.

Pe de altă parte, orice tehnician sau tehnocrat sau independent, e denumirea mai corectă, când obține voturile necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului, devine un politician pentru că exprimă o voință politică”.