B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)

Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 16:24
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Peiu: Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm
  2. De ce AUR vrea premier politic, nu tehnocrat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că AUR nu va vota un guvern în care nu va avea reprezentanți. Totodată, acesta a explicat de ce partidul său preferă un premier politic, în detrimentul unuia tehnocrat.

Peiu: Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm

„Ca principiu, noi nu putem vota un guvern în care nu suntem, indiferent cine-l formează. Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm. În același timp, nu putem vota un guvern care să aibă același program ca guvernul de până acum, care a dus la criză economică. (…)

Repet, nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte. Logic! Nici un partid nu va face asta”, a declarat Petrișor Peiu.

De ce AUR vrea premier politic, nu tehnocrat

Acesta a mai afirmat că premierul trebuie să vină din rândul politicienilor, deoarece ei au cerut votul populației, au mandat și nu e normal să evite responsabilitatea guvernării.

„În țara asta sunt, cred, zeci de mii de economiști. Acesta nu e un criteriu suficient pentru a fi premier. Ca principiu, noi avem în spate un vot popular. Toate partidele au o parte din votul popular. Nu cred că trebuie să acceptăm ideea că poporul votează niște politicieni pentru ca țara să fie apoi condusă de niște oameni care nu își declară oficial apartenența politică.

Pe de altă parte, orice tehnician sau tehnocrat sau independent, e denumirea mai corectă, când obține voturile necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului, devine un politician pentru că exprimă o voință politică”.

Tags:
Citește și...
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
Politică
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Politică
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
Politică
SURSE: Kelemen Hunor dă peste cap planul PSD. De ce UDMR refuză această formulă de guvernare și ce calcul își fac social-democrații
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
Politică
PNL pregătește un congres după intrarea în opoziție. Liberalii discută resetarea internă după criza guvernamentală
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Politică
PSD, dispus să accepte varianta premierului tehnocrat. Ce condiții pune ca să-l accepte
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
Politică
Surse: Varianta de premier respinsă de PSD. Negocierile se complică. Ce urmează
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
Politică
VIDEO: UDMR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Kelemen Hunor anunță că nu vrea un Guvern în spatele căruia se află AUR
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
Politică
VIDEO: USR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Mesajul lui Fritz după discuțiile cu președintele. Fără Guvern tehnocrat și fără susținere pentru PSD
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Politică
SURSE: Surpriză după consultările cu Nicușor Dan. Doar două variante au rămas pe masă pentru noul guvern. Care sunt acestea
Ultima oră
17:11 - „Juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între cei doi vecini”:Directorul televiziunii de stat din Republica Moldova a demisionat în urma scandalului de la Eurovision
17:00 - Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
16:59 - Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
16:49 - Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
16:40 - LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
16:32 - Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
16:26 - Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
16:05 - IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei
16:01 - Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
15:58 - MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI