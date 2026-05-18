Acasa » Politică » Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan

Adrian Teampău
18 mai 2026, 15:36
Foto: Facebook / Remus Pricopie
Cuprins
  1. Remus Pricopie, despre nominalizarea unui premier PSD
  2. Ce spune despre o candidatură Bolojan la prezidențiale?

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, exclude ca președintele Nicușor Dan să nominalizeze un premier PSD. În opinia sa, șeful statului ar avea de suferit într-o astfel de situație. 

Remus Pricopie, despre nominalizarea unui premier PSD

Rectorul SNSPA nu crede că PSD își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru. În opinia lui Remus Pricopie, social-democrații au nevoie de timp pentru a se poziționa după moțiunea de cenzură.

„Nici PSD nu cred, chiar dacă astăzi a spus în mod explicit că își asumă poziția de prim-ministru, nu cred că dorește cu adevărat această funcție astăzi. Și PSD-ul are nevoie de o poziționare după o mișcare politică relativ riscantă. O moțiune de cenzură nu e ceva banal”, a declarat Remus Pricopie citat de Adevărul.

Pricopie crede că nici Nicușor Dan nu se va aventura să numească un guvern construit în jurul PSD. El crede că șeful statului va evita o astfel de situație, ca urmare a criticilor ce i s-au adus în ultimele luni.

„Nu cred că Nicușor Dan va face un guvern în care în centru să aibă numai PSD. Chiar dacă PSD are numărul cel mai mare de voturi. Ce i se reproșează lui Nicușor Dan de șase săptămâni? Că n-a pus la punct PSD-ul, ca PSD-ul să nu îndrăznească să înainteze o moțiune de cenzură. Sigur că rolul președintelui este de mediator și, dacă are capacitatea, să evite astfel de conflicte. Dacă mai și dă mandatul PSD-ului, atunci i se pune o ștampilă pe care nimeni nu i-o mai poate lua”, este de părere rectorul SNSPA.

Ce spune despre o candidatură Bolojan la prezidențiale?

Remus Pricopie este de părere că în acest moment este prea devreme să discutăm despre un candidat la alegerile prezidențiale Ilie Bolojan. El este de acord că orice om politic, lider de partid, poate să ajungă la un moment dat în cursa prezidențială.

Ideea că PNL vrea să se poziționeze ca un partid în confruntare cu PSD, propulsându-l pe Ilie Bolojan în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2030, a fost vehiculată de politologul Cristian Pîrvulescu. În opinia sa, Bolojan are nevoie să-l scoată pe Nicușor Dan „din peisaj”, încetul cu încetul. Iar acest lucru este confirmat de atacurile lansate de PNL și USR împotriva șefului statului.

„Este din ce în ce mai clar că domnul Bolojan se pregătește pentru alegerile prezidențiale din 2030. Dacă nu a ieșit 2025, atunci poate iese 2030 și pentru asta președintele Dan trebuie, încetul cu încetul, scos din peisaj. Asta complică mult lucrurile. Ăsta este motivul pentru care dorința PSD de a menține această coaliție este greu de realizat, pentru că, știți, o coaliție se formează din partide care sunt dispuse să coopereze, iar PSD nu reușește să convingă nici PNL și nici USR”, a spus Pârvulescu, la Euronews.

