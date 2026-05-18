B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei

IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei

Ana Maria
18 mai 2026, 16:05
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
IKEA anunță din nou concedieri masive. Sute de angajați vor fi dați afară. Motivul deciziei
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a decis IKEA să facă disponibilizări
  2. IKEA anunță un nou val de concedieri. Ce schimbare de strategie pregătește retailerul
  3. Ce impact are contextul economic
  4. IKEA anunță un nou val de concedieri. Câți angajați sunt afectați

Gigantul suedez IKEA anunță un nou val de concedieri, în contextul în care compania încearcă să reducă presiunea costurilor și să își adapteze modelul de business la noile realități economice. Inter IKEA, compania care deține brandul și gestionează aprovizionarea rețelei globale, a anunțat că va elimina 850 de locuri de muncă.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care retailerul încearcă să reducă prețurile produselor și să își eficientizeze activitatea, într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la cheltuieli, potrivit Agerpres.

De ce a decis IKEA să facă disponibilizări

Compania explică faptul că are nevoie de un proces decizional mai rapid și de o structură internă mai eficientă pentru a face față contextului economic actual.

Trebuie să devenim mai rapizi, să scurtăm procesul de luare a deciziilor şi pur şi simplu să ne concentrăm eforturile asupra acestor priorităţi”, a transmis directorul financiar al Inter IKEA, Henrik Elm, într-un interviu pentru Reuters.

Inter IKEA este compania responsabilă de aprovizionarea cu produse IKEA la nivel global, colaborând cu fabrici din întreaga lume și furnizând produse către cei 13 francizați care operează magazinele brandului.

IKEA anunță un nou val de concedieri. Ce schimbare de strategie pregătește retailerul

Compania trece printr-o transformare strategică importantă, încercând să se desprindă de modelul clasic bazat pe magazine mari, amplasate la periferia orașelor.

Noua direcție presupune dezvoltarea unor magazine de dimensiuni mai mici, amplasate în zone centrale, pentru a atrage mai ușor consumatorii urbani și pentru a răspunde schimbării obiceiurilor de cumpărare.

Schimbarea vine după ce grupul suedez a raportat al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.

Ce impact are contextul economic

Inter IKEA spune că presiunea costurilor a crescut considerabil, inclusiv din cauza tarifelor comerciale impuse de SUA și a contextului geopolitic tensionat.

Potrivit oficialilor companiei, conflictul din Iran a accentuat declinul încrederii consumatorilor, pe fondul majorării prețurilor la combustibili și al reducerii veniturilor disponibile.

Într-o perioadă în care încrederea consumatorilor este foarte afectată, veniturile disponibile scad cu adevărat pentru mulţi, în special pentru consumatorii la care dorim să ajungem. Capacitatea noastră de a reduce preţurile astfel încât aceştia să îşi poată permite IKEA este mai esenţială ca niciodată şi, bineînţeles, nu poţi realiza acest lucru dacă ai o bază de costuri prea mare„, a explicat Henrik Elm.

Compania susține că, în aceste condiții, reducerea costurilor devine esențială pentru menținerea competitivității.

IKEA anunță un nou val de concedieri. Câți angajați sunt afectați

Din totalul celor 850 de posturi eliminate, aproximativ 300 sunt în Suedia, acolo unde Inter IKEA are unul dintre principalele sale centre operaționale, în Älmhult — localitatea în care brandul a fost fondat în 1943.

Disponibilizările reprezintă circa 3% din forța totală de muncă a companiei, care numără aproximativ 27.500 de angajați.

Separat, și Ingka Group, cel mai mare francizat IKEA la nivel mondial, a anunțat în luna martie un plan distinct de restructurare, care presupune eliminarea a 800 de locuri de muncă. Gigantul suedez încearcă astfel să își recalibreze activitatea într-o perioadă marcată de incertitudine economică și schimbări majore în comportamentul consumatorilor.

Tags:
Citește și...
Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
Externe
Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
Externe
Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
Externe
Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
Nava focarului de hantavirus a ajuns în Rotterdam. Ce măsuri au luat autoritățile olandeze
Externe
Nava focarului de hantavirus a ajuns în Rotterdam. Ce măsuri au luat autoritățile olandeze
„Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
Externe
„Dacă nu puteți plăti bacșișul, nu vă permiteți să mâncați aici”. Ce reacții a provocat mesajul afișat într-un restaurant
Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
Externe
Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor
Externe
O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor
Bulgaria începe calculele pentru Eurovision 2027. „Se deschide o nouă gaură în buget”. Unde ar putea avea loc competiția
Externe
Bulgaria începe calculele pentru Eurovision 2027. „Se deschide o nouă gaură în buget”. Unde ar putea avea loc competiția
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Externe
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Externe
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Ultima oră
17:00 - Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
16:59 - Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
16:49 - Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
16:40 - LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
16:32 - Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii
16:26 - Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
16:24 - Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
16:01 - Xi Jinping așteaptă vizita lui Vladimir Putin. Beijingul devine centru al puterii mondiale
15:58 - MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI
15:53 - Statul transformă creatorii în contabili. Revoltă împotriva obligativității RO e-Factura pentru drepturile de autor