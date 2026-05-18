Gigantul suedez IKEA anunță un nou val de concedieri, în contextul în care compania încearcă să reducă presiunea costurilor și să își adapteze modelul de business la noile realități economice. Inter IKEA, compania care deține brandul și gestionează aprovizionarea rețelei globale, a anunțat că va elimina 850 de locuri de muncă.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu prin care retailerul încearcă să reducă prețurile produselor și să își eficientizeze activitatea, într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la cheltuieli, potrivit .

De ce a decis IKEA să facă disponibilizări

explică faptul că are nevoie de un proces decizional mai rapid și de o structură internă mai eficientă pentru a face față contextului economic actual.

„Trebuie să devenim mai rapizi, să scurtăm procesul de luare a deciziilor şi pur şi simplu să ne concentrăm eforturile asupra acestor priorităţi”, a transmis directorul financiar al Inter IKEA, Henrik Elm, într-un interviu pentru Reuters.

Inter IKEA este compania responsabilă de aprovizionarea cu produse IKEA la nivel global, colaborând cu fabrici din întreaga lume și furnizând produse către cei 13 francizați care operează magazinele brandului.

IKEA anunță un nou val de concedieri. Ce schimbare de strategie pregătește retailerul

Compania trece printr-o transformare strategică importantă, încercând să se desprindă de modelul clasic bazat pe magazine mari, amplasate la periferia orașelor.

Noua direcție presupune dezvoltarea unor magazine de dimensiuni mai mici, amplasate în zone centrale, pentru a atrage mai ușor consumatorii urbani și pentru a răspunde schimbării obiceiurilor de cumpărare.

Schimbarea vine după ce grupul suedez a raportat al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.

Ce impact are contextul economic

Inter IKEA spune că presiunea costurilor a crescut considerabil, inclusiv din cauza tarifelor comerciale impuse de SUA și a contextului geopolitic tensionat.

Potrivit oficialilor companiei, conflictul din Iran a accentuat declinul încrederii consumatorilor, pe fondul majorării prețurilor la combustibili și al reducerii veniturilor disponibile.

„Într-o perioadă în care încrederea consumatorilor este foarte afectată, veniturile disponibile scad cu adevărat pentru mulţi, în special pentru consumatorii la care dorim să ajungem. Capacitatea noastră de a reduce preţurile astfel încât aceştia să îşi poată permite IKEA este mai esenţială ca niciodată şi, bineînţeles, nu poţi realiza acest lucru dacă ai o bază de costuri prea mare„, a explicat Henrik Elm.

Compania susține că, în aceste condiții, reducerea costurilor devine esențială pentru menținerea competitivității.

IKEA anunță un nou val de concedieri. Câți angajați sunt afectați

Din totalul celor 850 de posturi eliminate, aproximativ 300 sunt în Suedia, acolo unde Inter IKEA are unul dintre principalele sale centre operaționale, în Älmhult — localitatea în care brandul a fost fondat în 1943.

Disponibilizările reprezintă circa 3% din forța totală de muncă a companiei, care numără aproximativ 27.500 de angajați.

Separat, și Ingka Group, cel mai mare francizat IKEA la nivel mondial, a anunțat în luna martie un plan distinct de restructurare, care presupune eliminarea a 800 de locuri de muncă. Gigantul suedez încearcă astfel să își recalibreze activitatea într-o perioadă marcată de incertitudine economică și schimbări majore în comportamentul consumatorilor.