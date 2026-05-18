Cele patru trupuri ale italienilor morți în Maldive au fost recuperate. Un scafandru și-a pierdut viața în timpul misiunii

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 16:32
Portul Male,Maldive Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Cum a început coșmarul din adâncuri pentru grupul de turiști
  2. Cum au fost recuperate trupurile
  3. Ce riscuri mari implică încercarea de recuperare trupurilor neînsuflețite

Încercarea de recuperare a turiștilor italieni decedați în Maldive a mai făcut o victimă. Un scafandru militar cu mare experiență a murit în timpul misiunii. Vestea bună este că cei patru italieni au fost găsiți. 

Cum a început coșmarul din adâncuri pentru grupul de turiști

Totul a pornit după ce un grup de cinci cetățeni italieni a dispărut în timpul unei sesiuni de scufundări. Oamenii veniseră în vacanță și au vrut să exploreze o zonă cunoscută pentru frumusețea ei, scrie CNN.

Din păcate, niciunul nu a mai ieșit viu la suprafață. Oficialii locali au pornit imediat o amplă acțiune de căutare. Până acum, echipele de salvare au reușit să scoată un singur trup din apă. Acesta era blocat într-un loc extrem de greu accesibil.

Locul unde s-au pierdut oamenii este o grotă sub apă uriașă. Aceasta are dimensiuni impresionante, fiind la fel de adâncă precum o clădire cu 20 de etaje. De asemenea, galeriile se întind pe o distanță foarte mare sub stânci.

Cum au fost recuperate trupurile

Echipele de salvare au reușit în sfârșit să găsească trupurile celor patru italieni în cea mai îndepărtată zonă a peșterii subacvatice, la o adâncime de aproape 60 de metri.

Misiunea a fost extrem de grea din cauza curenților violenți și a întunericului din adâncuri, însă specialiștii locali, ajutați de scafandri finlandezi, au localizat toate victimele.

Oficialii din Maldive au anunțat că urmează alte coborâri periculoase în zilele următoare pentru a aduce cadavrele la suprafață, primele două trupuri fiind programate pentru recuperare chiar în cursul zilei de marți.

Ce riscuri mari implică încercarea de recuperare trupurilor neînsuflețite

Tragedia a devenit și mai mare în weekend, când un sergent de 43 de ani a intrat în peșteră pentru a căuta restul cadavrelor. Acesta lucra în armată și era considerat unul dintre cei mai bine pregătiți oameni din țară.

Din păcate, chiar și cu toată pregătirea lui, capcanele din adâncuri i-au fost fatale. El a rămas blocat și și-a pierdut viața în timpul operațiunii.

