Coșmarurile nu sunt doar vise neplăcute care ne tulbură somnul, ci pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că efectele acestora asupra sunt mult mai grave decât am crede. În anumite cazuri, impactul coșmarurilor frecvente poate ajunge să fie mai nociv decât fumatul. Este vorba despre consecințe serioase, comparabile cu cele ale unor obiceiuri recunoscute pentru efectele lor devastatoare asupra sănătății.

Pot coșmarurile să ne scurteze viața

De cele mai multe ori, coșmarurile sunt tratate ca niște vise urâte fără importanță, care dispar odată cu trezirea. Totuși, realitatea este mult mai îngrijorătoare. Specialiștii din Marea Britanie avertizează că, în cazuri extreme, coșmarurile frecvente pot avea efecte asupra sănătății comparabile cu cele ale fumatului. Stresul puternic și constant provocat de aceste episoade nocturne poate afecta organismul în profunzime, mai ales pe termen lung.

Timp de două decenii, cercetătorii de la au monitorizat starea de sănătate a peste 183.000 de adulți și 2.400 de copii. Analiza a vizat frecvența coșmarurilor și efectele acestora asupra sănătății generale. Concluziile, publicate în iunie 2025, sunt îngrijorătoare. Cei care aveau coșmaruri în fiecare săptămână prezentau un risc de trei ori mai mare de a muri înainte de vârsta de 70 de ani. Un risc mai ridicat a fost observat inclusiv în cazul persoanelor care aveau doar un coșmar pe lună.

Mai mult decât atât, coșmarurile frecvente s-au dovedit a fi mai periculoase decât fumatul, obezitatea, alimentația nesănătoasă sau lipsa de mișcare, atunci când vorbim despre riscul de deces prematur. În cazul copiilor, efectele sunt la fel de îngrijorătoare. Cei care sufereau des de coșmaruri aveau telomeri mai scurți, un indicator clar al îmbătrânirii accelerate. Aceste concluzii sugerează că problemele legate de somn nu ar trebui ignorate, ci tratate cu maximă seriozitate.

De ce ne îmbătrânesc coșmarurile mai repede decât credem

Coșmarurile nu afectează doar calitatea somnului, ci pot accelera procesul de îmbătrânire, atât la copii, cât și la adulți. Cercetările arată că aproximativ 40% din riscul crescut de mortalitate este legat direct de îmbătrânirea prematură a celulelor. Specialiștii explică faptul că, în timpul somnului, creierul nu face diferența clară între vis și realitate. Din acest motiv, organismul reacționează la coșmaruri ca și cum pericolul ar fi real, declanșând reacții intense de stres.

Mai mult, coșmarurile frecvente mențin un nivel ridicat de cortizol în organism, hormonul responsabil de răspunsul la stres. Această stare constantă de alertă afectează , inima și echilibrul hormonal. În timp, efectele se acumulează și pot avea consecințe serioase asupra sănătății generale. Tocmai de aceea, prevenirea coșmarurilor devine esențială, nu doar pentru un somn liniștit, ci și pentru protejarea organismului pe termen lung.