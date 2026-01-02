B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici

Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 20:38
Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Pot coșmarurile să ne scurteze viața
  2. De ce ne îmbătrânesc coșmarurile mai repede decât credem

Coșmarurile nu sunt doar vise neplăcute care ne tulbură somnul, ci pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că efectele acestora asupra organismului sunt mult mai grave decât am crede. În anumite cazuri, impactul coșmarurilor frecvente poate ajunge să fie mai nociv decât fumatul. Este vorba despre consecințe serioase, comparabile cu cele ale unor obiceiuri recunoscute pentru efectele lor devastatoare asupra sănătății.

Pot coșmarurile să ne scurteze viața

De cele mai multe ori, coșmarurile sunt tratate ca niște vise urâte fără importanță, care dispar odată cu trezirea. Totuși, realitatea este mult mai îngrijorătoare. Specialiștii din Marea Britanie avertizează că, în cazuri extreme, coșmarurile frecvente pot avea efecte asupra sănătății comparabile cu cele ale fumatului. Stresul puternic și constant provocat de aceste episoade nocturne poate afecta organismul în profunzime, mai ales pe termen lung.

Timp de două decenii, cercetătorii de la Institutul de Cercetare a Demenței au monitorizat starea de sănătate a peste 183.000 de adulți și 2.400 de copii. Analiza a vizat frecvența coșmarurilor și efectele acestora asupra sănătății generale. Concluziile, publicate în iunie 2025, sunt îngrijorătoare. Cei care aveau coșmaruri în fiecare săptămână prezentau un risc de trei ori mai mare de a muri înainte de vârsta de 70 de ani. Un risc mai ridicat a fost observat inclusiv în cazul persoanelor care aveau doar un coșmar pe lună.

Mai mult decât atât, coșmarurile frecvente s-au dovedit a fi mai periculoase decât fumatul, obezitatea, alimentația nesănătoasă sau lipsa de mișcare, atunci când vorbim despre riscul de deces prematur. În cazul copiilor, efectele sunt la fel de îngrijorătoare. Cei care sufereau des de coșmaruri aveau telomeri mai scurți, un indicator clar al îmbătrânirii accelerate. Aceste concluzii sugerează că problemele legate de somn nu ar trebui ignorate, ci tratate cu maximă seriozitate.

De ce ne îmbătrânesc coșmarurile mai repede decât credem

Coșmarurile nu afectează doar calitatea somnului, ci pot accelera procesul de îmbătrânire, atât la copii, cât și la adulți. Cercetările arată că aproximativ 40% din riscul crescut de mortalitate este legat direct de îmbătrânirea prematură a celulelor. Specialiștii explică faptul că, în timpul somnului, creierul nu face diferența clară între vis și realitate. Din acest motiv, organismul reacționează la coșmaruri ca și cum pericolul ar fi real, declanșând reacții intense de stres.

Mai mult, coșmarurile frecvente mențin un nivel ridicat de cortizol în organism, hormonul responsabil de răspunsul la stres. Această stare constantă de alertă afectează sistemul imunitar, inima și echilibrul hormonal. În timp, efectele se acumulează și pot avea consecințe serioase asupra sănătății generale. Tocmai de aceea, prevenirea coșmarurilor devine esențială, nu doar pentru un somn liniștit, ci și pentru protejarea organismului pe termen lung.

Tags:
Citește și...
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Eveniment
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Eveniment
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Eveniment
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
Eveniment
Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Eveniment
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Eveniment
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Eveniment
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Eveniment
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Eveniment
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Eveniment
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Ultima oră
23:36 - Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
23:09 - Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
23:00 - Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
22:27 - Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
22:19 - Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
21:51 - Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
21:36 - Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
21:14 - Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
21:04 - România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
20:34 - Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor