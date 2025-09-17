B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce schimbări vor avea loc în organismul tău dacă consumi ovăz zilnic, timp de o săptămână

Ce schimbări vor avea loc în organismul tău dacă consumi ovăz zilnic, timp de o săptămână

B1.ro
17 sept. 2025, 17:24
Ce schimbări vor avea loc în organismul tău dacă consumi ovăz zilnic, timp de o săptămână
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum contribuie ovăzul la sănătatea sistemului digestiv
  2. De ce senzația de sațietate persistă după consumul de ovăz
  3. Ce efecte are consumul de ovăz asupra capacității de concentrare
  4. Cum luptă ovăzul împotriva bolilor cardiovasculare
  5. Ce face ca ovăzul să fie un aliat al pielii sănătoase și a stării de bine generale
  6. Cum poate fi consumat ovăzul

Ovăzul este un aliment care a câștigat popularitate în ultimii ani, datorită celor care au început să promoveze un stil de viață sănătos pe rețelele de socializare. Acest ingredient simplu poate fi introdus într-o mulțime de rețete gustoase, dar care totodată, să ajute persoanele care își doresc să piardă din greutate sau oamenii care vor să fie mai atenți la alimentația lor. Deși suntem îndemnați să-l consumăm, nu mulți știm efectele reale pe care ar trebui să le așteptăm.

Cum contribuie ovăzul la sănătatea sistemului digestiv

Ovăzul este un adevărat aliat puternic al sistemului digestiv și poate ajuta la buna funcționare a tranzitului intestinal. Pentru că este bogat în fibre solubile, în special beta-glucan, ajunge să formeze un gel în intestin, iar după doar câteva zile de consum constant, pot simți deja diferențe la nivelul stomacului.

Multe persoane raportează că se simt „mai ușoare” în a doua sau a treia zi, iar asta pentru că senzația de balonare începe să scadă.

De ce senzația de sațietate persistă după consumul de ovăz

Ovăzul este genul de aliment care ajută la prelungirea stării de sațietate. Acest lucru se traduce prin apariția senzației de foame după un număr de ore mai mare decât de obicei, dar și prin absența poftelor. Totul se datorează faptului că ovăzul încetinește digestia și menține nivelul de glucoză din sânge mai stabil.

Din acest motiv, consumul acestui aliment este recomandat persoanelor care încearcă să slăbească sau să reducă consumul de zahăr.

Ce efecte are consumul de ovăz asupra capacității de concentrare

Consumul de ovăz la micul dejun asigură energie pentru tot parcursul zilei. Pentru că carbohidrații din ovăz se digeră mai lent, spre deosebire de cei din pâinea albă sau alte produse de panificație, nu se produce acel efect de „montagne russe” al glicemiei. Astfel, creierul, al cărui „combustibil” este compus din glucide, are pe tot parcursul zilei resurse, ceea ce rezultă într-o capacitate mai mare de concentrare și o prezență mai alertă.

Preparate care au la bază ovăz sunt o obțiune excelentă de mic-dejun înainte de o întâlnire importantp, sport sau orice alte sarcini necesită concentrare și/ sau un volum mare de energie.

Cum luptă ovăzul împotriva bolilor cardiovasculare

De asemenea, studiile au arătat că un consum zilnic de ovăz poate reduce nivelul colesterolului, tocmai datorită beta-glucanului pe care l-am menționat și anterior. După o săptămână, efectele nu vor fi foarte vizibile, dar asta nu înseamnă că organismul nu a simțit diferența și nu se bucură de schimbare.

Includerea ovăzului în alimentația zilnică poate fi un instrument puternic în prevenirea bolilor cardiovasculare.

Ce face ca ovăzul să fie un aliat al pielii sănătoase și a stării de bine generale

Ovăzul este bogat în zinc, magneziu și antioxidanți, care ajută la calmarea pielii din interior spre exterior. Persoanele cu acnee, ten gras sau reacții inflamatorii pot observa îmbunătățiri chiar și după câteva zile de când au început să consume acest aliment.

De asemenea, datorită capacității sale antiinflamatoare, va fi un aliat puternic al persoanelor care se confruntă cu ten reactiv sau dermatită.

Când vine vorba de starea de bine, fiecare om are secretele lui. Însă, ceva ce poate contribui la buna dispoziție a oricărui om este… ovăzul. Acest lucru este posibil datorită relației directe între intestin și creier, care are loc prin axa intestin-creier. Deoarece ovăzul hrănește bacteriile bune din intestin (probiotice), acesta ajută la producerea serotoninei, un neurotransmițător care reglează starea de spirit.

Un intestin echilibrat ajută nu doar la o stare fizică mai bună, ci și la una emoțională, potrivit Petit Chef.

Cum poate fi consumat ovăzul

Ovăzul este genul de aliment care poate sta la baza unei sumedii de rețete, de la terci cu banane și școrțișoară, la clătite cu ovăz și ou sau chiar transformat într-un smoothie sau consumat alături de un iaurt grecesc simplu.

Deși introducerea ovăzului în alimentația zilnică poate părea un efort, mai ales oentru cei care nu sunt deloc familiarizați cu acest aliment, efectele sale vă vor convinge să nu mai renunțați la el. Un intestin sănătos, sațietate și energie îndelungate, o piele frumoasă și chiar o dispoziție mai bună, toate sunt la câteva boluri de ovăz distanță.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
Eveniment
Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion
Eveniment
Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion
Newsweek: Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Eveniment
Newsweek: Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Obiectele care aduc noroc și bani în casă. Secretul Feng Shui
Eveniment
Obiectele care aduc noroc și bani în casă. Secretul Feng Shui
Minimalism la superlativ – de ce se potrivesc ghetele Chelsea cu orice?
Eveniment
Minimalism la superlativ – de ce se potrivesc ghetele Chelsea cu orice?
Crypto OTC desk – tranzacții instante de volum mare
Eveniment
Crypto OTC desk – tranzacții instante de volum mare
Secretul slăbirii rapide: băutura naturală care te ajută să scapi de kilogramele în plus
Eveniment
Secretul slăbirii rapide: băutura naturală care te ajută să scapi de kilogramele în plus
Etichetele alimentare, capcană periculoasă. Ce mâncăm, de fapt, zilnic
Eveniment
Etichetele alimentare, capcană periculoasă. Ce mâncăm, de fapt, zilnic
Un aliment banal te poate scăpa de țiuitul din urechi. Ce spun cercetătorii
Eveniment
Un aliment banal te poate scăpa de țiuitul din urechi. Ce spun cercetătorii
Ultima oră
19:19 - Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
19:08 - Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
19:01 - Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
18:38 - Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
18:29 - Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
18:18 - Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:07 - Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
17:59 - Ce i-a spus Regele Charles lui Donald Trump, la scurt timp după ce s-au întâlnit: “Atenție la sabie!”
17:44 - Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion
17:14 - Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)