Ovăzul este un aliment care a câștigat popularitate în ultimii ani, datorită celor care au început să promoveze un stil de viață sănătos pe rețelele de socializare. Acest ingredient simplu poate fi introdus într-o mulțime de rețete gustoase, dar care totodată, să ajute persoanele care își doresc să piardă din greutate sau oamenii care vor să fie mai atenți la alimentația lor. Deși suntem îndemnați să-l consumăm, nu mulți știm efectele reale pe care ar trebui să le așteptăm.

Cum contribuie ovăzul la sănătatea sistemului digestiv

Ovăzul este un adevărat aliat puternic al sistemului digestiv și poate ajuta la buna funcționare a tranzitului intestinal. Pentru că este bogat în fibre solubile, în special beta-glucan, ajunge să formeze un gel în intestin, iar după doar câteva zile de consum constant, pot simți deja diferențe la nivelul stomacului.

Multe persoane raportează că se simt „mai ușoare” în a doua sau a treia zi, iar asta pentru că senzația de balonare începe să scadă.

De ce senzația de sațietate persistă după consumul de ovăz

Ovăzul este genul de aliment care ajută la prelungirea stării de sațietate. Acest lucru se traduce prin apariția senzației de foame după un număr de ore mai mare decât de obicei, dar și prin absența poftelor. Totul se datorează faptului că ovăzul încetinește digestia și menține nivelul de glucoză din sânge mai stabil.

Din acest motiv, consumul acestui aliment este recomandat persoanelor care încearcă să slăbească sau să reducă consumul de zahăr.

Ce efecte are consumul de ovăz asupra capacității de concentrare

Consumul de ovăz la micul dejun asigură energie pentru tot parcursul zilei. Pentru că carbohidrații din ovăz se digeră mai lent, spre deosebire de cei din pâinea albă sau alte produse de panificație, nu se produce acel efect de „montagne russe” al glicemiei. Astfel, creierul, al cărui „combustibil” este compus din glucide, are pe tot parcursul zilei resurse, ceea ce rezultă într-o capacitate mai mare de concentrare și o prezență mai alertă.

Preparate care au la bază ovăz sunt o obțiune excelentă de mic-dejun înainte de o întâlnire importantp, sport sau orice alte sarcini necesită concentrare și/ sau un volum mare de energie.

Cum luptă ovăzul împotriva bolilor cardiovasculare

De asemenea, studiile au arătat că un consum zilnic de ovăz poate reduce nivelul colesterolului, tocmai datorită beta-glucanului pe care l-am menționat și anterior. După o săptămână, efectele nu vor fi foarte vizibile, dar asta nu înseamnă că organismul nu a simțit diferența și nu se bucură de schimbare.

Includerea ovăzului în alimentația zilnică poate fi un instrument puternic în prevenirea bolilor cardiovasculare.

Ce face ca ovăzul să fie un aliat al pielii sănătoase și a stării de bine generale

Ovăzul este bogat în zinc, magneziu și antioxidanți, care ajută la calmarea pielii din interior spre exterior. Persoanele cu acnee, ten gras sau reacții inflamatorii pot observa îmbunătățiri chiar și după câteva zile de când au început să consume acest aliment.

De asemenea, datorită capacității sale antiinflamatoare, va fi un aliat puternic al persoanelor care se confruntă cu ten reactiv sau dermatită.

Când vine vorba de starea de bine, fiecare om are secretele lui. Însă, ceva ce poate contribui la buna dispoziție a oricărui om este… ovăzul. Acest lucru este posibil datorită relației directe între intestin și creier, care are loc prin axa intestin-creier. Deoarece ovăzul hrănește bacteriile bune din intestin (probiotice), acesta ajută la producerea serotoninei, un neurotransmițător care reglează starea de spirit.

Un intestin echilibrat ajută nu doar la o stare fizică mai bună, ci și la una emoțională, potrivit .

Cum poate fi consumat ovăzul

Ovăzul este genul de aliment care poate sta la baza unei sumedii de , de la terci cu și școrțișoară, la clătite cu ovăz și ou sau chiar transformat într-un smoothie sau consumat alături de un iaurt grecesc simplu.

Deși introducerea ovăzului în alimentația zilnică poate părea un efort, mai ales oentru cei care nu sunt deloc familiarizați cu acest aliment, efectele sale vă vor convinge să nu mai renunțați la el. Un intestin sănătos, sațietate și energie îndelungate, o piele frumoasă și chiar o dispoziție mai bună, toate sunt la câteva boluri de ovăz distanță.