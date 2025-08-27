B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice

Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice

27 aug. 2025, 16:31
Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice
Sursa foto: Freepik

Fie că e vorba de mâncarea asiatică sau produse de îngrijire, românii se declară mari fani. Prima dată le-au cucerit inimile preparate precum kimchi, bulgogi și orez prăjit, apoi pe rafturile magazinelor și farmaciilor au apărut loțiunile, măștile și cremele cu extract de melc și ginseng, care au intrat rapid în topul cosmeticelor preferate de români.

 

 Cuprins: 

  1. Cât la sută din piața globală o reprezintă produsele coreene
  2. Ce îi convinge pe români să cumpere cosmetice coreene
  3. Ce recomandă dermatologii

Cât la sută din piața globală o reprezintă produsele coreene

Cosmeticele coreene acoperă 30% din piața globală a frumuseții. Și în România, au devenit parte din rutina de îngrijire a tot mai multor femei și bărbați . Însă, mulți dintre cei care le folosesc scapă din vedere faptul că etichetele dezvăluie deseori doar ingredientul principal.

Un festival coreean a adus, lângă București, mai multe echipe de specialiști asiatici. În timp ce unii lucrează de zor într-o bucătărie fierbinte, lângă o mulțime de găluște, alții toarnă în păhărele un ceai rece. O altă echipă împarte grămăjoare frumos parfumate, care conțin un preparat pentru masaj, cu uleiuri esențiale.

Un stand de creme asiatice le-a atras atenția vizitatorilor care, timid, se apropie să inspecteze produsele, cele mai multe pe bază de ginseng roșu.

„Îl lasă să crească până la 6 ani, îl recoltează, îl tratează cu abur și apoi extrag această esență de ginseng roșu, care se găsește în toate produsele lor anti-îmbătrânire”, a explicat Andrada Șeitan, director de imagine, pentru Știrile ProTV.

Ce îi convinge pe români să cumpere cosmetice coreene

Ce i-a convins pe mare parte dintre români să dea o șansă cosmeticelor asiatice este tocmai modul în care arată tenul coreencelor. Aspectul de porțelan al feței este rezultatul unei rutine stricte care, odată respectată, face ca vârsta femeilor să fie greu de ghicit. Clipurile de promovare în care apar astfel de femei, cu tenul perfect, au fost cheia succesului pentru o industrie care acum însumează 15 miliarde de dolari și care își va dubla valoarea, spun estimările, în următorii 8 ani.

Ce recomandă dermatologii

Dermatologii recomandă celor curioși să încerce astfel de produse să aleagă doar produsele din magazine autorizate, pentru că acestea au fost testate la intrarea în Uniunea Europeană. Cele vândute din alte surse pot conține sulf, parabeni sau pot face parte din compoziția lor compuși nocivi, peste limitele acceptate.

