Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Prim-ministrul României a asigurat vecinii de peste Prut că România va continua să le fie alături, iar sprijinul țării noastre pentru parcursul lor european al va fi unul de neclintit.

a menționat că faptul că România și Republica Moldova au aceeași limbă oficială, faptul că au culturi și istorii asemănătoare, a făcut ca între români și moldoveni să existe o relație de solidaritate și prieteniei.

„România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului.

Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, a transmis Ilie Bolojan, conform

„Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european.

La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, a adăugat prim-ministrul.