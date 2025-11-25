B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
25 nov. 2025, 15:00
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum își găsesc Crăciunițele drumul către casele oamenilor
  2. Cum păstrăm Crăciunițele frumoase cât mai mult timp
  3. Ce opțiuni găsești în florării și cât costă
  4. De unde provine, de fapt, Crăciunița

Crăciunițele rămân alegerea preferată a multora în perioada sărbătorilor. Ele aduc instant o atmosferă caldă și festivă în orice casă. După luni de îngrijire atentă, sunt acum în punctul perfect pentru a pleca spre cumpărători.

Cererea este uriașă, însă florăriile reușesc să țină pasul cu sezonul aglomerat. Stocurile sunt bogate, varietatea e impresionantă, iar prețurile, spun comercianții, acoperă orice buget.

Cum își găsesc Crăciunițele drumul către casele oamenilor

Crăciunițele, florile emblematice ale sezonului festiv, sunt în această perioadă alegerea principală a cumpărătorilor. Fiecare ghiveci pare gata să aducă instant un aer de basm în orice locuință, completând fără efort atmosfera festivă din case.

Într-o seră din judeţul Suceava, cultivatorii se pregătesc intens. Aproximativ 4.000 de Crăciuniţe vor pleca spre clienți în săptămânile următoare. Preţurile se mențin mici, între 16 și 20 de lei. Cererea e uriașă, astfel că peste jumătate dintre plante sunt deja rezervate.

„Este o cerere foarte mare, mai bine de jumătate din aceste plante pe care le vedeţi aici sunt rezervate pentru perioada Crăciunului”, a transmis Dănuț Alexandru Bujdei, producător local Gălănești, notează observatornews.ro.

Cum păstrăm Crăciunițele frumoase cât mai mult timp

Crăciuniţele se potrivesc în aproape orice colț al locuinței, însă își păstrează aspectul doar cu îngrijire adecvată. Pentru ca ele să rămână frumoase cât mai mult timp, e nevoie de câteva reguli de bază, simple, dar importante.

„Trebuie să avem foarte mare grijă cum o udăm, ea are nevoie de foarte puţină apă şi se udă foarte rar. Un alt aspect foarte important, când ajungem cu planta acasă să o scoatem imediat din folie, deoarece aici se produce un condens care la scurt timp o să ducă la pierderea plantei”, a mai spus producătorul local.

Ce opțiuni găsești în florării și cât costă

În florării, Crăciunițele sunt disponibile fie ambalate individual, fie în aranjamente spectaculoase, potrivite pentru orice decor festiv. Există două varietăți principale: steaua Crăciunului și crăciunița tip cactus.

Prețurile variază în funcție de mărimea ghiveciului. Cele mici încep de la 35 de lei, iar cele mari pot ajunge până la 90 de lei.

De unde provine, de fapt, Crăciunița

Crăciunița, cunoscută științific ca Euphorbia pulcherrima, își are originea în Mexic, unde crește spontan în zonele calde și luminoase. A fost considerată o plantă simbolică încă din perioada civilizațiilor aztece, care o foloseau în ceremonii și o numeau „floarea stea”.

Popularitatea ei a ajuns în America de Nord în secolul al XIX-lea, prin diplomatului Joel Poinsett, cel care a trimis primele exemplare în Statele Unite. De aici, planta s-a răspândit rapid în întreaga lume și a devenit asociată cu sărbătorile de iarnă datorită culorii sale intense și aspectului festiv.

