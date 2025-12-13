Garda de Mediu Bihor a anunțat prima confiscare a unui utilaj în urma folosirii dronelor pentru supraveghere. Acest demers marchează o schimbare importantă în controalele de mediu. Cazul, descoperit în comuna Ciumegiu, județul Bihor, readuce în atenți problema depozitării ilegale a deșeurilor și responsabilitatea autorităților locale.

Cum a fost descoperită depozitarea ilegală a deșeurilor

Potrivit Bihor, descoperirea a avut loc în urma unui zbor de supraveghere realizat cu drona în raza UAT Ciumeghiu. „În urma efectuării unui zbor de supraveghere în raza UAT Ciumeghiu, a fost observată prezența unui excavator în imediata apropiere a localității Ghiorac, care îngropa deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă.” a transmis Garda de Mediu Bihor. Inspectorii au constatat că intervenția utilajului avea loc într-o zonă cu probleme vechi de mediu.

Conform informațiilor oficiale, ezcavatorul aparține unei societății comerciale din Ciumeghiu și fusese închiriat până la finalul lunii decembrie de Primăria Ciumeghiu. „Excavatorul aparține unei societăți comerciale din Ciumeghiu și a fost închiriat până la sfârșitul lunii decembrie de către Primăria Ciumeghiu”, a transmis Garda de Mediu Bihor într-o postare pe Facebook. În zona respectivă au fost identificate depozitări masive de deșeuri, întinse pe aproximativ două hectare.

Ce sancțiuni au fost aplicate și cum răspunde primarul acuzațiilor

În urma constatărilor, Garda de Mediu a dispus confiscarea utilajului folosit și a aplicat o amendă de 70.000 de lei Primăriei Ciumeghiu, relatează Adevărul. Totodată, autoritatea locală a primit obligația de a salubriza integral zona în care a fost descoperită depozitarea clandestină. Măsura urmărește atât eliminarea deșeurilor, cât și prevenirea unor situații similare pe viitor.

Primarul comunei Ciumeghiu, Sorin Jupe, respinge acuzațiile și susține că utilajul nu era folosit pentru îngroparea deșeurilor.

„Nu acoperea nimic, noi pregăteam drumul, să avem acces la groapă, să o putem salubriza. Asta am făcut și până acum, n-am îngropat absolut nimic, cu buldozerul nu poți să-ngropi. Amenda, noi, oricum, o vom contesta, noi avem filmări, avem probe.”, a declarat Jupe. Edilul afirmă că situația va fi lămurită în instanță.

Cum ajută dronele la controalele de mediu

Acțiunea din Bihor vine în contextul extinderii controalelor cu drone la nivel național. Primul astfel de controla avut loc în localitatea Sintești, județul . Noile echipamente, achiziționate prin PNRR, sunt destinate depistării arderilor ilegale și a depozitării neconforme a deșeurilor.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat importanța acestor tehnologii pentru anchetele de mediu.

„Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar. Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele. La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a scris , precizând că aceste controale vor deveni regulate.