Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect

09 nov. 2025, 14:19
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Poliția Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Numărul femicidelor din România a crescut din nou. De data aceasta, crima a avut loc la Vaslui. Totul a ieșit la iveală atunci când o femeie a sunat disperată la 112, susținând că sora ei a leșinat. Însă, când au ajuns la locul indicat, medicii au constat că realitatea nu coincidea cu scenariul descris de femeie.  

Ce ar fi pățit, de fapt, femeia

În timp ce femeia care a sunat la 112 implora membrii echipajului medical să îi salveze sora, aceștia au observat un detaliu care i-a determinat să pună la îndoială acuratețea informațiilor pe care le aveau până atunci. Pacienta, în vârstă de 56 de ani, prezenta semne care indicau că a fost implicată într-o luptă. Medicii au cerut intervenția imediată a polițiștilor care, odată ajunsi la fața locului, au suspectat-o pe sora victimei de crimă.

„Persoana respectivă a fost găsită fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate, prezentând mai multe mărci traumatice. A fost declarat decesul, iar cazul a fost anunţat la Poliţie”, a declarat Dan Ungureanu, ambulanţa Vaslui.

Cum a avut loc crima din Vaslui

Autopsia a confirmat bănuielile polițiștilor. Moartea victimei nu a fost „naturală”, ci provocată. Femeia fusese înjunghiat, cel mai probabil, chiar de către propria soră.

Însă, ucigașa a avut grijă să ascundă cât mai bine indiciile care ar fi putut-o incrimina. A aruncat arma crimei într-o fântână, s-a dezbrăcat de hainele murdare de sânge și a curățtat urmele luptei din casă. După ce a scăpat de probe, a sunat la 112.

„S-a stabilit că între cele două a izbucnit un conflict spontan, iar inculpata a aplicat victimei o lovitură cu cuţit în zona toracică, în legătură directă cu decesul victimei”, a declarat Ingrid Botezatu, procuror, potrivit Observator News.

Vecinii au prevestit tragedia

Cele două surori locuiau singure, iar conflictele erau la ordinea zilei în casa lor. Vecinii știau teroarea pe care o suporta victima și acuză autoritățile că, deși le fusese adusă la cunoștință situația, nu au făcut nimic pentru a o proteja.

„Le-am spus, le-am spus că i-a rupt piciorul. Am spus la toată lumea am spus: Luaţi-o de aici, duceţi-o la un azil, duceţi-o undeva că o omoară. Eu am spus la autorităţi şi la doamna de la social, şi la şeful de post”, a povestit o vecină.

Sora acuzată de crimă, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată preventiv. Riscă să rămână după gratii 20 de ani.

