Diana Șoșoacă, așteptată în fața procurorilor. A mai fost chemată, dar nu a declarat nimic anchetatorilor

Politică

Adrian A
07 nov. 2025, 10:24
Europarlamentara Diana Șoșoacă este din nou așteptată în fața procurorilor. Șefa SOS România a fost citată la Parchetul General.

Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General

Șefa S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, atunci când a fost informată de procurori că are calitatea de inculpată. Însă, Diana Șoșoacă a refuzat atunci să dea declaraţii în dosar. Dar a făcut spectacol în fața fanilor.

În fața Parchetului General, eurodeputata a susținut că „România intră în dictatură” și a avertizat că „urmează arestări masive ale celor care susțin cauza naționalistă”.

„Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă că nu mai e mult şi nu trebuie să vă lăsaţi de izbelişte. (…) Avem obligaţia să luptăm până la capăt. Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici şcoală, nici funcţii, nici case, nici maşini, nici aur. Suntem noi şi ei. (…) De aceea, de astăzi, pornim acţiuni la nivel mondial. (…) Puţin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor.”, a declarat Diana Șoșoacă.

La ce acuzații trebuie să răspundă Șoșoacă în fața procurorilor

În septembrie, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă. Șefa SOS România este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal și ultraj, promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum promovare  în public a ideilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. De asemenea, este acuzată de negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public.

Diana Şoşoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică”.

