Criminalistul Dan Antonescu a realizat portretul lui Robert Lupu, ucigașul Teodorei: „Un narcisist mitoman”

Criminalistul a realizat lui , ucigașul Teodorei, tânăra de 23 de ani, care a fost hărțuită de criminal timp de ani de zile.

Portretul criminalului

La 14 ani, Teodora Marcu l-a cunoscut pe Robert Lupu, un bărbat cu 26 de ani mai în vârstă decât ea. Acesta a terorizat-o ani de zile, chiar și după ce s-a despărțit de el și s-a căsătorit cu Alex Marcu, conform Click. Cu toate că Teodora înștiințase autoritățile și chiar au existat ordine de protecție, bărbat nu a lăsat-o în pace.

„Avem de-a face cu un personaj cu probleme psihice majore, dar care au fost acoperite cumva de un comportament aparent normal. Un narcisist mitoman. Citindu-i scrierile am constatat două aspecte esențiale”, a declarat Dan Antonescu, pentru .

„În primul rând, își recunoaște în primă fază greșelile, dar le atribuie altor persoane, nicidecum lui. Firea lui violentă nu s-a manifestat doar asupra acestei fete pe care a omorât-o, ci repet, este ceea ce am citit, scris de el. El s-a programat la o ședință la psihiatru pentru că în urma consumului de droguri a simțit că o ia razna. Afirmațiile îi aparțin. A decis să meargă la o cunoștință psihiatru, dar sub o altă identitate, tocmai pentru ca nu cumva să fi fost refuzat. Dacă citiți manuscrisul respectiv o să vă întrebați de ce? Răspunsul este dat tot de el. Femeia când l-a văzut în cabinet a început să tremure. Știa cu cine are de-a face. Avuseseră o relație, probabil, anterior și îl știa extrem de violent, numai că, din ce spunea el, pentru că nu avem declarația celeilalte părți, în timpul consultației s-a comportat exact ca un pacient. I-au fost prescrise medicamente pe care le-a cumpărat, dar nu le-a folosit. Deci era clar că are probleme psihice”, a adăugat el.

Criminalistul este de părere că „partea tragică o reprezintă faptul că nu au fost folosite dispozitivele de supraveghere precum brățara la cea care, din păcate, a ajuns victimă”.

Teodora Marcu a fost împușcată mortal sâmbătă seara, 31 mai, în cartierul Cosmopolis, de Robert Lupu, fostul său iubit. Agresorul a împușcat-o pe victimă în cap, în zona inghinală și de două ori în abdomen. Ea era însărcinată pentru a doua oară. Acesta s-a sinucis la scurt timp după atac.