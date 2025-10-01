Psihoterapeutul Cristian Andrei a explicat de ce a crescut agresivitatea masculină, de ce unii bărbați sunt nesiguri în fața femeilor și de ce în vremurile noastre relațiile nu se mai construiesc, ci se consumă.

De ce a crescut agresivitatea masculină

„Afirmarea femeii odată cu Coco Chanel, perioada aceea, accesul ei la pantaloni, să zicem așa simbolic, i-a făcut pe bărbați să se uite încotro să fugă, încotro să găsească noi teritorii. E un tip teritorial bărbatul. Și atunci bineînțeles că se duce în zone virtuale, se duce în excese foarte puternice. Războiul, de exemplu, e o zonă în care bărbații se refugiază ca să-și rezolve problematicile de competiție între ei. Și războiul pe stadion este tot cam asta.

Și femeile au ajuns să aibă această alură de castratoare în fața bărbaților pentru că ele au învățat, sunt profesionalizate, au cultură au bani, nu mai au dependența economică față de bărbat și atunci bărbatul se simte atacat în dreptatea lui veșnic și răspunde agresiv, bineînțeles.

Iarăși, bărbatul e foarte mult bombardat în simțurile lui. Toate aceste push-up-uri și buze făcute și excese de imagine cu mesaj sexual îi zăpăcesc pe bărbați

În același timp, li se cere să nu reacționeze și… Eu când mai stau de vorbă cu câte o doamnă și o întreb pentru cine se machiază, pentru cine s-a operat, invariabil spune: ”pentru mine!”.

Și atunci o întreb: ”de ce nu vă machiați seara, când vă duceți acasă și vă culcați? De ce când ieșiți?” și e evident că noi suntem într-o ipocrizie continuă.

Bărbații, la rândul lor, spun: ”nu te opera, te vreau naturală”, dar ochii lui sunt după cea care s-a aranjat.

E plin de ipocrizii în a eastă societate de adevăruri false și de suprafață”, a explicat Cristian Andrei, în moderat de Mihai Morar.

Psihoterapeutul a mai susținut că bărbații se compară între ei, dar femeile nu fac asta. În schimb, femeile „în general își doresc să dispară cealaltă, să nu fie acolo. De altfel, geloziile femeilor sunt așa, de tip exterminare, nu sunt de tip confruntare ca la bărbați, să ne batem și până la urmă ajungem să bem o bere. Femeile vor să nu existe cealaltă”.

În opinia psihologului, când o femeie vrea să înceapă o relație de iubire cu un bărbat, nu trebuie să analizeze neapărat relația acestuia cu alte femei, cât mai ales cu ceilalți bărbați deoarece „el va fi agresiv cu tine pentru că e dominat de alți bărbați. (…) De foarte multe ori se dovedește că bărbatul trăiește pentru ceilalți bărbați”.

Cum a descris Cristian Andrei relațiile din prezent

Acesta a mai remarcat faptul că acum totul se face pe repede-înainte și în ceea ce privește , iar unul dintre motive ține de „frica de a nu rata ceea ce fac ceilalți”.

„Relațiile se consumă la ora actuală nu se construiesc. Noi avem comportament de consumatori în mai toate laturile vieții pentru că ni se livrează.

Noi nu mai lucrăm relațiile, nu mai creăm premisele pentru relații, noi le consumăm, că există furnizori de relații – matching, meeting, expunere, comunicare. Se facilitează aceste lucruri și atunci nu mai suntem bâlbâiți deloc, mergem direct”, a mai afirmat psihoterapeutul.

De ce unii bărbați sunt nesiguri în fața femeilor

Întrebat de Mihai Morar de ce bărbații sunt nesiguri în fața femeilor, Cristian Andrei a răspuns că bărbații au un „retard emoțional”. Apoi a explicat: „Când o femeie plânge, un bărbat intră în panică, nu știe ce să facă. O femeie știe ce să facă, și un copil știe ce să facă atunci când mama lui plânge”.

„Bărbatul n-a știut niciodată ce să facă cu emoțiile femeii”, a mai constatat psihoterapeutul Cristian Andrei.