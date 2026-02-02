Cristian Andrei a surprins pe toată lumea cu o postare neașteptată pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce a fost ridicat de mascați. Printr-un mesaj acid, acesta a anunțat o nouă ediție a podcastului său, dând de înțeles că nu este afectat de acuzațiile grave. Atitudinea sa sugerează că își continuă activitatea fără rețineri, ignorând complet contextul legal în care se află.

Ce mesaj a transmis acesta pe rețele de socializare

Potrivit , deși a fost flancat de polițiști și dus la încătușat, Cristian Andrei a ales un ton provocator la adresa celor care îl critică. Mesajul său recent, axat pe teme controversate despre femei, a fost publicat imediat după ce mai multe persoane au povestit experiențe traumatizante care ar fi avut loc în cabinetul său.

„Ai văzut cum este acel bărbat care îți face complimente după complimente și când vede că nu îl bagi în seamă începe să-ți dea înjurături după înjurături? Tot așa, nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită așa cum vrea ea. Devine obsesivă, disperată, agresivă. Cele trei umbre al iubirii, luni seara de la ora 20, pe Facebook, TikTok și YouTube”, a spus Cristian Andrei, pe rețelele de socializare.

Care sunt acuzațiile aduse lui Cristian Andrei

Problemele legale pentru Cristian Andrei sunt extrem de serioase, acesta fiind acuzat oficial de agresiune sexuală. Pe lângă mărturiile femeilor care au descris comportamente nepotrivite în cabinet, doctorul este vizat și de faptul că ar fi profesat fără a deține un atestat valid.

Anchetatorii continuă să strângă probe în dosarul penal deschis pe numele său pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. În timp ce autoritățile verifică fiecare plângere, Cristian Andrei mizează pe audiența sa online pentru a-și menține imaginea. Acesta se folosește de întregul scandal pentru a crea o dezbatere publică în cadrul propriilor sale proiecte media.