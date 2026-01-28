UPDATE: Cristian Andrei a ieșit de la audierile care s-au desfășurat la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1. El va fi cercetat în libertate.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce“, a declarat Cristian Andrei, la ieșirea de la audieri, potrivit Agerpres.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cristian Andrei a fost dus încătușat, miercuri seară, la audieri, după perchezițiile care au durat aproape toată ziua.

Amintim că ancheta procurorilor în cazul lui a pornit de la o investigație jurnalistică realizată de Luiza Popovici pentru publicația PressOne.

Percheziții în casa și cabinetele lui Cristian Andrei

Miercuri, mascații au descins în trei locații din București, Târgoviște și Ilfov, unde sunt domiciliul și cabinetele falsului psihoterapeut.

În timpul perchezițiilor în Târgoviște a avut loc și un incident: un polițist , după ce în curte au fost zăriți doi câini periculoși. Nimeni nu a fost rănit.

După percheziții, care au durat aproape toată ziua, Andrei a fost dus încătușat la audieri. El nu a vrut să răspundă la întrebările reporterilor.

Faptele de care e acuzat Cristian Andrei

Cristian Andrei este acuzat că, în perioada 01.07.2004 – 10.11.2025, ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a avea studii de specialitate acreditate și de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, el este acuzat de agresiune sexual, respectiv viol în cazul a trei paciente, acesta „profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”, spun anchetatorii.

Cercetările continuă pentru de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.