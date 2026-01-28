B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)

Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 20:38
Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
+ 7 poze | Vezi galeria
Cristian Andrei este escortat de polițiști în sediul Serviciului de Investigații Criminale, în București, 28 ianuarie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Percheziții în casa și cabinetele lui Cristian Andrei
  2. Faptele de care e acuzat Cristian Andrei

UPDATE: Cristian Andrei a ieșit de la audierile care s-au desfășurat la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1. El va fi cercetat în libertate.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce“, a declarat Cristian Andrei, la ieșirea de la audieri, potrivit Agerpres.

ȘTIRE INIȚIALĂ: 

Cristian Andrei a fost dus încătușat, miercuri seară, la audieri, după perchezițiile care au durat aproape toată ziua.

Amintim că ancheta procurorilor în cazul lui a pornit de la o investigație jurnalistică realizată de Luiza Popovici pentru publicația PressOne.

Percheziții în casa și cabinetele lui Cristian Andrei

Miercuri, mascații au descins în trei locații din București, Târgoviște și Ilfov, unde sunt domiciliul și cabinetele falsului psihoterapeut.

În timpul perchezițiilor în Târgoviște a avut loc și un incident: un polițist a tras cu arma, după ce în curte au fost zăriți doi câini periculoși. Nimeni nu a fost rănit.

După percheziții, care au durat aproape toată ziua, Andrei a fost dus încătușat la audieri. El nu a vrut să răspundă la întrebările reporterilor.

Faptele de care e acuzat Cristian Andrei

Cristian Andrei este acuzat că, în perioada 01.07.2004 – 10.11.2025, ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a avea studii de specialitate acreditate și fără atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, el este acuzat de agresiune sexual, respectiv viol în cazul a trei paciente, acesta „profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică”, spun anchetatorii.

Cercetările continuă pentru infracțiunile de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

Tags:
Citește și...
Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
Eveniment
Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”
Eveniment
Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Eveniment
Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
Eveniment
Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Eveniment
ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Eveniment
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani, a fost finalizată. Verdictul medicilor legiști după tragedia de la stomatolog
Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări
Eveniment
Descoperire uimitoare la malul mării: Ce a găsit o fetiță de nouă ani în timpul unei plimbări
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Eveniment
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
Eveniment
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Eveniment
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Ultima oră
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:42 - Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
20:04 - Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro
20:01 - Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
19:32 - Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
19:28 - Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă mică. Directorul școlii: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”
19:02 - Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară
19:00 - Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme
18:30 - De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)