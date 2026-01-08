CSM propune, încă din primele zile ale anului, reorganizarea activității judecătorilor în instanță după reguli noi. Măsurile nu vor fi implementate imediat, ci după consultarea instanțelor, și juriștilor.

CSM propune reorganizarea instanțelor

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că vor fi iniţiate demersuri de consultare pentru n instanțe. CSM vizează un nou mecanism de repartizare a dosarelor astfel încât să asigure un volum optim de activitate pentru judecători.

În vederea implementării acestor măsuri vor fi consultați judecătorii, dar și reprezentanții avocaților și ai altor profesii juridice.

„Având în vedere contextul actual din sistemul judiciar, creşterea exponenţială a volumului de activitate şi insuficienţa cronică a resurselor umane la nivelul instanţelor de judecată, precum şi aspectele evidenţiate în urma consultării judecătorilor realizate de CSM în luna decembrie 2025, apreciind esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, cu prioritizarea componentei calitative a actului de justiţie, Secţia pentru judecători şi membrii reprezentanţi ai societăţii civile consideră necesară finalizarea demersurilor pentru asigurarea unui volum optim de activitate pentru judecători, printr-o normare realistă a activităţii acestora şi prin degrevarea activităţii judiciare”, a transmis Consiliul într-un comunicat de presă.

Demersul vine la câteva săptămâni după documentarul Recorder despre problemele din . Una dintre deficiențele semnalate, care a dus la tergiversarea proceselor, a fost cea a amânărilor repetate care au avut consecință, în final, prescrierea faptelor.

Principiile de la baza mecanismului

Drept urmare, CSM propune un „mecanism de normare” prin care dosarele vor fi repartizate . Astfel, aceștia ar avea o încărcare optimă de activitate și nu s-ar mai ajunge la situații extreme. Mecanismul va avea la bază următoarele principii de funcționare, conform comunicatului:

ajustarea volumului de dosare în instanţă în funcţie de capacitatea reală a acesteia de la un anumit moment;

stabilirea unei norme la nivel de număr dosare/judecător prin raportare la datele europene;

pe baza numărului de dosare înregistrate în fiecare instanţă şi în funcţie de numărul de judecători aflaţi efectiv în activitate la un moment dat, norma de la pct. 1 determină capacitatea zilnică a instanţei;

normarea se realizează la nivelul instanţei/materiei juridice, iar între completuri funcţionează mecanismul de repartizare aleatorie şi echilibrată care are în vedere şi complexitatea dosarelor;

mecanismul de normare nu exclude repartizarea pe puncte de complexitate, ci se completează cu aceasta.

Măsurile propuse de CSM pentru reorganizare

Consiliul Propune o serie de reguli pentru a fi determinată capacitatea de încărcare zilnică a judecătorilor dintr-o instanță. În comunicatul CSM sunt prezentate aceste măsuri:

dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât capacitatea zilnică, instanţa va repartiza doar dosarele pe care efectiv le poate judeca raportat la normă, restul de dosare fiind plasate în lista de aşteptare în vederea judecării lor;

dacă într-o zi se înregistrează mai puţine dosare decât capacitatea, diferenţa se reportează în ziua următoare;

dosarele din lista de aşteptare se vor repartiza plecând de la regula FIFO (first in, first out);

excepţie fac dosarele urgente (stabilite de CSM), care vor fi repartizate în aceeaşi zi, dar care vor fi contabilizate în capacitatea zilnică. Dacă sunt mai multe dosare urgente înregistrate decât capacitatea zilnică, toate vor fi repartizate, iar capacitatea va fi reportată negativ, scopul fiind ca la nivel de an calendaristic să se păstreze pe cât posibil norma.

Pașii de implementare a noului program

CSM anunţă că, pentru implementarea acestui mecanism de normare, vor fi realizate următoarele activităţi în perioada următoare: