Președintele a comentat actuala situație tensionată din justiție, făcând apel la calm. El a refuzat să se pronunţe cu privire la contestațiile formulate împotriva celor doi magistrați de la Curtea Constituțională.

Președintele face apel la calm

Nicușor Dan a evitat să spună ce crede despre contestațiile formulate împotriva celor doi judecători de la Curtea Constituțională, Mihai Busuioc și şi Dacian Dragoş. Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a contestat la Curtea de Apel București numirea celor doi, iar instanța a fixat ca termen data de 16 ianuarie. În aceeași zi, CCR ar trebui să se pronunțe pe .

Prețedintele a fost întrebat dacă, din perspectiva sa, procesul de la Curtea de Apel reprezintă o modalitate de a tergiversa adoptarea unei decizii la CCR. El a răspuns că nu dorește să pună prea multă patimă într-o astfel de discuție despre cele două ședințe de judecată. În opinia sa, patima duce lala ură, care nu este bună în societate. A precizat că, indiferent de soluție, nu se va ajunge la situaţia ca CCR să nu aibă toţi judecătorii numiţi în funcţie.

„Sunt patru magistraţi care au cerut o amânare şi legea le dă dreptul. Acum, eu nu vreau să punem… Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură şi ura nu e bună în societate. Evident că este un, să-i spunem aşa, conflict social. Şi în acest conflit social, fiecare din părţi încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână şi care sunt legale, cum ar fi litigiul în instanţă. E normalitatea”, a declarat Nicuşor Dan.

Ce pune la cale Nicușor Dan

Președintele a mai fost întrebat dacă are un plan B, în cazul în care instanţa ia decizia de a-l suspenda pe Dacian Dragoş. Nicușor Dan a declarat că va găsi o soluție și va nominaliza o altă persoană. Astfel, va fi exclus ca CCR să funcționeze vreme de doi ani fără un judecător constituțional. El a ținut să precizeze că, din punctul său de vedere, autoarea contestației, Silvia Uscov nu are dreptate.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esenţă, critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Deci eu cred că ăsta e subiectul. Noi cred că avem dreptate. Am înţeles că un judecător se va pronunţa. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator 2 ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecator care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Dacian Cosmin Dragoş a fost numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală. Acesta este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Mihai Busuic, cel de-al doilea magistrat contestat, a fost preşedinte al Curţii de Conturi. El a fost propus de PSD şi a este susţinut de coaliţia PNL-PSD-USR -UDMR. Busuioc a fost votat de Senat pentru postul de judecător la , înlocuindu-l pe Marian Enache.

Procesul la care face referire președintele

judecă pe 16 ianuarie contestaţiile depuse de avocata AUR Silvia Uscov, care îi vizează pe cei doi judecători, Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. Luni, 5 ianuarie, instanţa Curţii de Apel Bucureşti a amânat pentru 16 ianuarie, la ora 9.00, pronunţarea. Ședința a fost programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor.

Dezbaterile la Curtea Constituțională sunt programate să înceapă la ora 10.00, după trei amânări. Magistrații constituționali sunt așteptați să se pronunţe în privinţa Legii care schimbă condiţiile de pensionare pentru judecători și procurori.