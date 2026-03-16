CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 08:55
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Luni se reia votul în CSM pentru două funcţii importante din Ministerul Public. Alex Florenţa candidează pentru postul de şef adjunct al DIICOT, iar Marius Voineag pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

De ce se reia votul în CSM pentru aceste funcţii-cheie din Ministerul Public

Alex Florenţa ocupă în prezent funcţia de procuror general, iar Marius Voineag conduce DNA. Niciunul dintre ei nu a ales să candideze pentru un nou mandat la conducerea acestor instituţii. În schimb, ambii au optat pentru funcţii de rang secund în sistemul de parchet.

Aceștia şi-au susţinut miercuri şi joi interviurile în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii. Totuşi, votul nu a produs un rezultat clar. Atât Florenţa, cât şi Voineag au primit câte trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”, ceea ce a blocat validarea candidaturilor. În aceste condiţii, Consiliul a decis reluarea votului luni. De această dată, procedura va avea loc fără o nouă rundă de întrebări pentru cei doi candidaţi.

În aceeaşi zi este programat şi interviul lui Ioan Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru funcţia de procuror-şef al Direcția Națională Anticorupție, notează digi24.ro.

Cum arată bilanţul audierilor de până acum la CSM

Din cei cinci candidaţi audiaţi până acum în faţa Consiliul Superior al Magistraturii, doar unul a reuşit să obţină aviz favorabil. Codrin Horațiu Miron a primit undă verde pentru funcţia de şef al Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În schimb, Cristina Chiriac, propusă pentru postul de procuror general, şi Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, au primit aviz negativ.

În cazul lui Alex Florența şi al lui Marius Voineag, votul s-a încheiat la egalitate, astfel că situaţia lor urmează să fie tranşată prin reluarea votului.

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat. Ulterior, propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt trimise preşedintelui Nicușor Dan, care ia decizia finală.

Ce se întâmplă dacă un candidat primeşte aviz negativ din partea CSM

Dacă Secţia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii emite un aviz negativ, procedura nu se opreşte automat. Ministrul Justiţiei organizează un nou interviu, de această dată exclusiv cu candidatul care a primit avizul nefavorabil.

După această discuţie, ministrul poate decide să continue procedura şi să trimită propunerea de numire către preşedintele României, însoţită de toate documentele relevante. Există însă şi varianta retragerii candidaturii, caz în care trebuie declanşată o nouă procedură de selecţie în cel mult 60 de zile.

La finalul procesului, decizia îi aparţine preşedintelui României. Nicușor Dan poate accepta numirea sau o poate refuza motivat, fiind obligat să facă publice argumentele acestei decizii. Decretul de numire sau refuzul motivat trebuie emis în cel mult 60 de zile de la momentul în care propunerea este transmisă de ministrul Justiţiei.

Citește și...
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Eveniment
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Ultima oră
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:11 - O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
09:37 - Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
09:27 - Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
09:16 - O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
08:58 - Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
08:52 - Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
08:29 - Vremea, 16 martie: nori în sud și est, soare în vest. Temperaturile ajung până la 17 grade