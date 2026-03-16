Alex Florenţa ocupă în prezent funcţia de , iar Marius Voineag conduce DNA. Niciunul dintre ei nu a ales să candideze pentru un nou mandat la conducerea acestor instituţii. În schimb, ambii au optat pentru funcţii de rang secund în sistemul de parchet.

Aceștia şi-au susţinut miercuri şi joi interviurile în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii. Totuşi, votul nu a produs un rezultat clar. Atât Florenţa, cât şi Voineag au primit câte trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”, ceea ce a blocat validarea candidaturilor. În aceste condiţii, Consiliul a decis reluarea votului luni. De această dată, procedura va avea loc fără o nouă rundă de întrebări pentru cei doi candidaţi.

În aceeaşi zi este programat şi interviul lui Ioan Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru funcţia de procuror-şef al Direcția Națională Anticorupție, notează digi24.ro.

Cum arată bilanţul audierilor de până acum la CSM

Din cei cinci candidaţi audiaţi până acum în faţa , doar unul a reuşit să obţină aviz favorabil. Codrin Horațiu Miron a primit undă verde pentru funcţia de şef al Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În schimb, Cristina Chiriac, propusă pentru postul de procuror general, şi Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, au primit aviz negativ.

În cazul lui Alex Florența şi al lui Marius Voineag, votul s-a încheiat la egalitate, astfel că situaţia lor urmează să fie tranşată prin reluarea votului.

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat. Ulterior, propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt trimise preşedintelui Nicușor Dan, care ia decizia finală.

Ce se întâmplă dacă un candidat primeşte aviz negativ din partea CSM

Dacă Secţia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii , procedura nu se opreşte automat. Ministrul Justiţiei organizează un nou interviu, de această dată exclusiv cu candidatul care a primit avizul nefavorabil.

După această discuţie, ministrul poate decide să continue procedura şi să trimită propunerea de numire către preşedintele României, însoţită de toate documentele relevante. Există însă şi varianta retragerii candidaturii, caz în care trebuie declanşată o nouă procedură de selecţie în cel mult 60 de zile.

La finalul procesului, decizia îi aparţine preşedintelui României. Nicușor Dan poate accepta numirea sau o poate refuza motivat, fiind obligat să facă publice argumentele acestei decizii. Decretul de numire sau refuzul motivat trebuie emis în cel mult 60 de zile de la momentul în care propunerea este transmisă de ministrul Justiţiei.