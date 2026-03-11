B1 Inregistrari!
Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența

Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența

Adrian A
11 mart. 2026, 16:53
Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența
Alex Florența Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Alex Florența s-a încurcat până și la pasul în spate
  2. Nici colegul lui Florența nu s-a descurcat

Alex Florența, încă procurorul general al României, nu e bun nici să fie măcar adjunct la DIICOT. Cel puțin dacă ne luăm după votul dat de secția de procurori din CSM, acolo unde avizul pentru Florența rămâne indecis. Ședința de avizare se va relua.

Alex Florența s-a încurcat până și la pasul în spate

Numirile la șefia DIICOT s-au blocat la adjuncți. În cazul lui Alex Florenţa, procurorul general al României, care candidează pentru un post de şef adjunct al DIICOT, procurorii Secţiei de procurori din CSM nu au reuşit să cadă de acord pe o soluţie. Voturile s-au împărțit în mod egal, 3 voturi da, 3 voturi nu, astfel încât votul va fi reluat la o şedinţă viitoare.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Alex Florin Florenţa, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare (3 voturi da, 3 voturi nu).”, arată soluția dată de Secția pentru procurori din CSM.

Audiat de Secția pentru procurori a CSM, Alex Florența a susținut că DIICOT trebuie să își regândească prioritățile. Practic a desființat instituția unde vrea să fie numărul doi.

„DIICOT trebuie să se concentreze pe zona de trafic de droguri, pe rețele și pe mecanismele de plată care se desfășoară în principal online, pe darkweb, cu tranzacții în criptomonede. DIICOT a rămas în urmă. Nevoile investigative cer dezvoltare. Avem nevoie de soluții tehnice.”, a declarat procurorul general la audieri.

Însă a fost taxat repede.

„E ușor a spune versuri, Când nimic nu ai a spune, Înșirând cuvinte goale, Ce din coadă au să sune.”, i-a replicat procurorul Claudiu Sandu, cu un citat din Eminescu.

Nici colegul lui Florența nu s-a descurcat

La rândul său, procurorul Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat și el pentru un alt post de adjunct la DIICOT, a primit aviz negativ, cu cinci voturi împotriva numirii lui.

Secția pentru procurori a CSM l-a avizat, însă, în unanimitate pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru funcția de procuror-șef al instituției, în locul Alinei Albu.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate lui Nicuşor Dan. Președintele are ultimul cuvânt în desemnarea procurorilor la șefia marilor parchete.


