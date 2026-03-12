Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, propusă de Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, pentru funcția de procuror general al României, a primit aviz negativ de la Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cazul șefului DNA, Marius Voineag, care candidează pentru un post de adjunct la Parchetul General, și în cazul lui Alex Florența, încă procuror general al României, dar care candidează pentru o funcția de adjunct al șefului DNA, s-a ajuns la un blocaj – voturi egale pro și contra.

Cristina Chiriac, avizată negativ de Secția pentru procurori din CSM

Cristina Chiriac a primit un vot „pentru” și cinci „împotrivă”. Votul pentru a venit de la ministrul Justiției, chiar cel care a propus-o.

Urmează ca Radu Marinescu să organizeze un nou interviu cu Cristina Chiriac, apoi să trimită propunea în persoana ei la președintele Nicușor Dan, ori ministrul să retragă propunerea și să reia toată procedura de la zero.

Ce voturi au primit Voineag și Florența

Marius Voineag și Alex Florența au primit ambii câte trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”. În cazul lui Florența, e a doua ședință la rând în care . Urmează ca votarea pentru ambii să se reia într-o viitoare ședință a Secției pentru procurori.

De precizat că președintele Nicușor Dan are ultimul cuvânt de spus, dar el poate ignora avizul CSM, fie el pozitiv sau negativ, deoarece acesta e consultativ.