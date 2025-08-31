CTP, reacție la declarațiile lui J.D. Vance: „Dacă ajunge la conducerea Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”

Declarațiile controversate ale vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, au generat un val de speculații false pe rețelele sociale, potrivit cărora președintele american ar fi murit. a reacționat dur, avertizând că o eventuală preluare a puterii de către Vance ar putea fi „iadul pe pământ”.

Cuprins:

Ce a spus J.D. Vance și cum a pornit zvonul fals despre moartea lui Trump

Reacția lui Cristian Tudor Popescu: „Vance e mai periculos decât Trump”

Cum s-a răspândit știrea falsă pe rețelele sociale

De ce consideră CTP că viitorul SUA ar fi sumbru cu Vance la conducere

Într-un interviu acordat publicației USA Today, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a vorbit despre „tragedii teribile” care s-ar putea întâmpla, menționând că experiența acumulată în ultimele luni l-ar pregăti pentru orice situație: „Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile”, a declarat Vance.

Declarația a fost interpretată ca o aluzie la moartea liderului american și a declanșat un val de speculații online.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică pe Facebook, , criticând dur atitudinea vicepreședintelui SUA. El a subliniat că nu a existat în istoria Americii un vicepreședinte care să vorbească atât de „oportunist” despre moartea președintelui în funcție.

„Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcistic, cinic și mincinos până la cer, ar face bine să se roage pentru sănătatea lui. Căci, dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei. Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”, a scris CTP.

Pe 30 august, imediat după apariția declarațiilor lui Vance, zvonul „Trump a murit” a fost distribuit de sute de mii de utilizatori pe platformele de socializare. Potrivit , mulți internauți au comentat ironic, însă informația falsă a prins rapid avânt, amplificată de absența președintelui din spațiul public mai multe zile consecutiv și de lipsa unor evenimente oficiale pe agenda sa.

Cristian Tudor Popescu atrage atenția că, în timp ce Donald Trump rămâne un personaj egocentric și controversat, Vance reprezintă un risc mult mai mare, fiind perceput drept un politician cu o misiune radicală și periculoasă. În opinia sa, ascensiunea lui Vance ar transforma politica americană într-un scenariu de coșmar.