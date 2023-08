„Cu bomba în poartă”. Crevedia, după explozii: Erau oameni întinși pe jos, unii erau arși complet / Poliția n-a făcut niciun control, deși mașina de radar stătea chiar în fața depozitului

Peste 3.000 de oameni au fost evacuați din casele lor după seria de explozii produsă sâmbătă la Aceasta de securitate la incendiu din 2020, dar acolo continua să se facă (GPL) din cisterne. Asta se întâmpla și sâmbătă când s-a produs tragedia. Localnicii sunt și acum șocați, dar autoritățile

Ce (nu) a făcut Poliția în Crevedia

Un localnic a susținut pentru că Poliția Rutieră obișnuia să monitorizeze viteza șoferilor care treceau prin zonă.

Rep: Poliția Locală de aici din sat, i-ați văzut vreodată să verifice?

– Nu, dar în schimb stătea Rutiera cu radarul. Ori stătea acolo, ori peste drum, după cum era umbra.

„Stătea radarul acolo. Chiar și pe mine m-au luat, aveau mașină neinscripționată. Era locul lor preferat. Cu un Logan alb, geamuri fumurii, nici nu-ți dădeai seama, la câte mașini erau acolo, la poartă”.

Andrei Pârvan, actualul șef de post din Crevedia, insistă că e doar împuternicit în funcție, fiind primul pe linie ierarhică după ieșirea la pensie a fostului șef de post.

El a spus că nu știe să fi existat vreo sesizare din partea localnicilor în cei 15 ani de când lucrează acolo. Însă a făcut și o precizare: dacă vedea că intrau sau ieșeau cisterne din curte, nu era treaba lui să verifice.

Potrivit legislației, Poliția Română „exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive și nucleare, substanțelor toxice și stupefiante, precum și asupra altor obiecte și materii supuse autorizării, potrivit legii”.

Însă localnicii au spus pentru PressOne că de-a lungul timpului ar fi fost făcute reclamații la Primărie, pentru că locuitorii din zonă simțeau că „stăteau cu bomba în poartă”.

Un localnic a afirmat: „Din stație GPL au transformat-o în centru logistic. Veneau cu cisterne mari. (…) Făcea transfer exact ca la butelii. (…) Se oprea traficul, ca să intre ditamai mașina mare în curte”.

Dar la Primărie nu e mare agitație. Consilierul primarului a declarat confuz: „Noi nu știm acum câte case sunt arse și în ce situație e fiecare casă”.

„Când ai o problemă, suni la 112. La noi și dacă te omoară cineva nu e nimeni”, s-a plâns un localnic.

Mărturii după explozia din Crevedia

„După prima explozie, am sunat la 112. La 5 minute a ajuns prima mașină de poliție, după – pompierii, până ce s-a împânzit tot drumul. Toată lumea era aici. Și erau oameni întinși pe jos, arși. Unii erau arși complet. Mătușa mea, Dumnezeu s-o ierte, am văzut-o, și ea era arsă. Nu pot să vă explic… toată lumea țipa.”

Florica și Ionel Barbu, care locuiau chiar peste stradă de fosta stație GPL, în urma exploziilor. Bărbatul a făcut infarct sâmbătă seara, când și-a văzut soția cu arsuri pe tot corpul. Florica s-a stins câteva ore mai târziu.

Nepoata lor a povestit pentru PressOne: „Înainte să explodeze prima dată, mătușa mea a ieșit afară la poartă și a văzut fum. Și a explodat, a ars-o total. A fugit cum era și a căzut în picioare, la o femeie mai în față. Și au ajutat-o cu o pătură, cu apă, până a venit salvarea. (…) Mătușa mea a zis că o să moară din cauza asta, și așa a fost”.