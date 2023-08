Mărturia unei femei din Crevedia: Aici au funcționat cisterne peste cisterne / Eu nu știu ce mai am în casă și nici cât de bine e păzită. Patronul trebuie să refacă tot, că are bani! Pe dânsul nu-l afectează explozia asta, pe noi! (VIDEO)

O doamnă care locuiește aproape de stația GPL din Crevedia în care a susținut, pentru B1 TV, că acum nu poate intra în propria casă neînsoțită și nu știe cât de bine e păzită locuința ei. Aceasta a mai afirmat că femeia care a murit și-a presimțit sfârșitul deoarece mirosul de gaze care ajungea până la casa ei era atât de puternic, încât era convinsă că la un moment dat se va întâmpla o nenorocire. Doamna a mai spus că ar trebui să le achite vecinilor toate pagubele și

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, pentru reporterul Cornel Chitucea.

Mărturia unei femei din Crevedia, după explozia soldată cu doi morți și zeci de răniți

Femeia care a murit „a spus ”în momentul în care noi om muri, din cauza la GPL-ulului ăsta o să murim”. Presimțea, simțea miros mai puternic de gaze. Și la noi venea miros de gaze, dar mai puțin pentru că dânsa era peste stradă. Stăea foarte aproape, a și lucrat la patron, făcea curățenie la birouri.

La casa mea nu știu să vă spun decât că ușile de la garaj sunt afectate, la magazie am văzut ce am văzut numai sâmbătă seară, când am mers să iau medicamentele soțului. L-a lăsat la salvare. (…) Ușa de la intrare din spate nu se mai deschidea, au asărit bucăți din broasca la încuietoare. Acum eu după ultima explozie nu știu ce mai am… Azi am vrut să intru să iau medicamentele, actele și ce mai am și eu ca tot omul, că am plecat și așa le-am lăsat și nu știu cât de bine e casa noastră păzită.

Noi dormim la băiatul soțului, la Buftea. A venit și ne-a luat chiar sâmbătă seară la ora 3.00.

Dl primar m-a adus până aici, ne-a luat un domn un număr de telefon, mai încolo e un alt echipaj de la criminalistică și mi-a spus că nu pot intra decât însoțită, să vadă și pagubele. (…)

Oricum, rugămintea noastră la patronul care ne-a făcut atâtea daune ar trebui să ne facă cum a fost, că are bani! Pe dânsul nu-l afectează explozia asta, pe noi!

Dânsul și-a făcut un alt depozit la Mogoșoaia după ce l-a închis aici și aici . Cisterne peste cisterne. Deșerta dintr-una în alta. Și noaptea, și noaptea se auzea zgomot”, a afirmat doamna Moise, pentru B1 TV.