Cum a dat un şofer nas în nas cu poliţiştii după ce Waze nu i-a raportat radarul în acea zonă: „Nu aici trebuia să fiți. Aplicaţia arată că sunteți pe cealaltă stradă”

Un şofer s-a încrezut 100 la sută în Waze şi a greşit. Aplicaţia i-a indicat că nu e niciun echipaj de poliţie în zonă, astfel că a apăsat tare pe pedala de acceleraţie. Numai că mare i-a fost surpriza când l-a „prins” radarul, iar agenţii l-au tras pe dreapta.

Politia Romana incearca sa le atraga soferilor din Romania atentia la faptul ca folosirea Waze pentru a vedea unde sunt amplasate radarele nu este o solutie sigura pentru a evita o amenda deoarece masinile isi schimba locatiile in momentul in care sunt raportate in platforma.

Şoferul a rămas pieton pentru 90 de zile

Agenţii de la Rutieră au povestit, pe Facebook, cum a decurs dialogul dintre poliţişti şi şoferul vitezoman. Omul a invocat chiar raportările greşite ale aplicaţiei Waze.

„– Nu aici trebuie să fiți. Pe waze arată că sunteți pe cealaltă stradă.

– Ne vom muta și acolo.

– Când?

– După ce apărem pe waze aici. Vă grăbeați, aveați viteză excesivă.

– Nu despre viteză e vorba, domnule polițist. Sunteți poziționați greșit. Asta ,așa, ca recomandare.

– Tot ca recomandare, vă sfătuim să utilizați o altă aplicație.

– Știți ceva mai sigur?

– Da! Există aplicații pentru taxiuri.

– Eu nu sunt taximetrist.

– Aplicații pentru clienți, domnule. Pentru următoarele 90 de zile permisul dumneavoastră de conducere rămâne la noi. Ați avut viteză și chiar despre ea este vorba.

– Și eu ce fac?

– Acum faceți bine. Dacă nu vă opream, erați în pericol să produceți un accident și atunci chiar nu era bine!

Vă recomandăm să folosiți aplicațiile pentru a alege ruta cea mai bună, nu pentru a ocoli echipajele de poliție!

Decât să ocolești, mai bine respecți legea… altfel, cine știe ce întâlnești!„, este postarea Poliţiei Rutiere.

Șoferii au noi scuze pentru poliţişti

Șoferii au renunțat la celebra replică „tu știi cine e tata?!”, pe care o foloseau pentru intimidarea polițiștilor, iar mai nou în vocabularul lor au intrat o serie de alte propoziții prin care încearcă să se sustragă de la plata amenzilor și a sancțiunilor.

Participanții la trafic nu au renunțat la vechile metode de intimidare atunci când o comit intenționat sau când pur si simplu fac o greșeală de neatenție. Ministerul Afacerilor Interne a postat, pe Facebook, cele mai noi replici pe care le folosesc șoferii atunci când vor să se „înțeleagă” cu oamenii legii sau când vor „să le arate cine e șeful”.