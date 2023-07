Cum a fost păcălit un român la un restaurant din Thassos. A plătit o avere pentru un fel de mâncare: „Farfuria era mai mult goală”

Mulți turiști au ales , atrasi de frumusețea acestei țări și de prețurile accesibile care se potriveau oricărui buzunar. Cu toate acestea, situația s-a schimbat semnificativ în ultima vreme, iar acum pentru a organiza o excursie în această zonă pitorească, trebuie să dispui de resurse financiare considerabile.

Prețuri exorbitante și serviciu dezamăgitor în Thassos

Tot mai mulți oameni se plâng că și că se confruntă cu dificultăți în a face față costurilor ridicate. Chiar dacă pornesc de acasă cu un buget de vacanță bine stabilit, ajung să cheltuiască mult mai mult decât și-au propus odată ce ajung în Grecia.

Un bărbat a împărtășit recent experiența sa la un restaurant din Thassos. Cu regret, a constatat că prețurile nu au corespuns deloc calității serviciului. A plătit 20 de euro pentru un tentacul de caracatiță prăjit și alți 10 euro pentru o porție de 10 sardine. Cu toate acestea, s-a simțit dezamăgit când a observat că farfuriile erau parțial goale, având în vedere costul ridicat al preparatelor, scrie .

„Adică am plătit 20 de euro pe un tentacul de caracatiţa prăjit. Farfuria era mai mult goală. ( un tentacul amărât cumpărat din Lidl şi prăjit)

Nu am pretenţii de foarte ieftin şi farfuria să fie plină pentru două persoane. În concluzie, un total de 50 de euro o cină pentru două persoane. Pe porţia de sardine, am plătit 10 € (fix 10 sardine) 1 euro per sardină”, a scris un turist pe un forum.

Mulți turiști români au avut parte de experiențe neplăcute în Grecia

În Grecia, costul unei mese pentru două persoane este de 50 de euro, dar acest preț nu include băuturile și porția nu este foarte generoasă în cantitate.

Mulți turiști români au avut parte de experiențe neplăcute în Grecia, în special în ceea ce privește prețurile, care de multe ori au fost percepute ca exorbitante. Pe un site dedicat experiențelor turistice, o călătoare a împărtășit propriile ei trăiri legate de insula Thassos și modul în care a ajuns să plătească pentru un pește.

Aceasta a comandat un pește proaspăt, fără a întreba în prealabil cât costă, considerând că poate nu era inclus în meniu și prețul nu ar fi fost foarte mare. Cu toate acestea, când a primit nota de plată, a rămas profund șocată: prețul pe care-l cereau pentru pește era de 60 de euro de persoană.

„A venit peștele, mare, ce este drept. Nota la final: 60 de euro porția. Am înțeles apoi de la alți turiști că se practică metoda asta acolo. Peștele nu este în meniu, să îi poți vedea prețul. Greșeala noastră a fost că nu am întrebat, însă, am înțeles că oricum ei spun prețul la 100 g și apoi te trezești cu nota de stele Michelin. Am scris asta aici pentru cei ce ajung acolo, să știe la ce să se aștepte”, a povestit turista pe grupul de Facebook Forum Thassos.