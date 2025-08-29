După performanțele internaționale care l-au consacrat, David Popovici și-a petrecut o parte din vacanță în România, alegând să viziteze Sibiul. Campionul mondial la natație a fost văzut recent în zona Pieței Mici, unde a luat masa la un restaurant local, alături de un prieten.

Cum a fost surprins David Popovici

Sportivul a comandat preparate tradiționale – o ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut –, preferând mâncăruri simple. Angajații localului au apreciat discreția și bunul său simț, remarcând că s-a comportat exemplar pe tot parcursul vizitei.

La final, Popovici a acceptat cu zâmbetul pe buze să facă fotografii cu personalul și câțiva localnici. Patronul restaurantului a transmis apoi un mesaj pe rețelele sociale.

„Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”, a scris patronul restaurantului, potrivit

Martorii spun că înotătorul a fost „super cu mult bun simț” și s-a arătat extrem de amabil cu toți cei care i-au cerut să facă o poză.

„A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a declarat un sibian pentru Turnul Sfatului.

Câți bani a primit Popovici în urma performanțelor

Ionuț Popa, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit ce salariu primește David Popovici din bani publici. Popa a mai spus că înotătorul nu știe care e remunerația sa lunară, pentru că atunci „când are nevoie de bani, îi cere tatălui să-i alimenteze cardul”.

Pentru cele două medalii de aur pe care la Mondialele de la Singapore, David Popovici va primi 40.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Natație, 168.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și 84.000 de lei din partea clubului Dinamo.

De precizat că ANS are datorii de aproape 100.000 lei la sportivi, pentru premieri. Totuși, șeful agenției, Bogdan Matei (PSD), a declarat că David va fi plătit.