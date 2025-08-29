B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total

Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total

George Lupu
29 aug. 2025, 18:01
Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
David Popovici. Sursa foto: Inquam Photos / Colette Rochefort

După performanțele internaționale care l-au consacrat, David Popovici și-a petrecut o parte din vacanță în România, alegând să viziteze Sibiul. Campionul mondial la natație a fost văzut recent în zona Pieței Mici, unde a luat masa la un restaurant local, alături de un prieten.

Cum a fost surprins David Popovici

Sportivul a comandat preparate tradiționale – o ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut –, preferând mâncăruri simple. Angajații localului au apreciat discreția și bunul său simț, remarcând că s-a comportat exemplar pe tot parcursul vizitei.

La final, Popovici a acceptat cu zâmbetul pe buze să facă fotografii cu personalul și câțiva localnici. Patronul restaurantului a transmis apoi un mesaj pe rețelele sociale.

„Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”, a scris patronul restaurantului, potrivit Cancan.ro.

Martorii spun că înotătorul a fost „super cu mult bun simț” și s-a arătat extrem de amabil cu toți cei care i-au cerut să facă o poză.

„A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a declarat un sibian pentru Turnul Sfatului.

Câți bani a primit Popovici în urma performanțelor

Ionuț Popa, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit ce salariu primește David Popovici din bani publici. Popa a mai spus că înotătorul nu știe care e remunerația sa lunară, pentru că atunci „când are nevoie de bani, îi cere tatălui să-i alimenteze cardul”.

Pentru cele două medalii de aur pe care le-a câștigat la Mondialele de la Singapore, David Popovici va primi 40.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Natație, 168.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS) și 84.000 de lei din partea clubului Dinamo.

De precizat că ANS are datorii de aproape 100.000 lei la sportivi, pentru premieri. Totuși, șeful agenției, Bogdan Matei (PSD), a declarat că David va fi plătit.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Eveniment
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Politică
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
Eveniment
Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Eveniment
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Eveniment
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Eveniment
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Externe
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Eveniment
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Eveniment
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Eveniment
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Ultima oră
17:55 - Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
17:32 - Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
17:30 - Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
16:57 - Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
16:55 - Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
16:52 - Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
16:43 - Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
16:26 - Guvernul adoptă „Pachetul 2”. Ce prevede reforma pensiilor magistraților și care sunt noile măsuri fiscale
16:24 - Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
16:02 - Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani