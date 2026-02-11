Un adolescent de 17 ani, aflat în arest preventiv sub acuzațiile de viol și șantaj, ar fi încercat să intimideze victima și martorii, prin intermediul a trei prieteni. Unul dintre ei chiar s-a dat drept polițist pentru a fi mai convingător.

Cum a încercat adolescentul să scape nepedepsit

Cum el e în arest, și-a convins trei prieteni, cu vârste între 15 și 20 de ani, să o forțeze pe fata pe care o violase, în vârstă de 15 ani, să-și retragă plângerea. Cei trei prieteni ar mai fi încercat să-i sperie și pe adolescenții care urmau să depună mărturie la proces.

Pentru a fi mai convingător, cel mai mare dintre cei trei chiar s-ar fi dat drept polițist în unele împrejurări, informează

Ce pedeapsă riscă prietenii acuzatului

Polițiștii au aflat ce s-a întâmplat și miercuri au făcut 7 percheziții în Ploiești și o comună limitrofă, pentru a proba infracțiunea de influențarea declarațiilor în formă continuată. După percheziții, cei trei au fost duși la audieri.

Influențarea declarațiilor se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare.