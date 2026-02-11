B1 Inregistrari!
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 20:48
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a încercat adolescentul să scape nepedepsit
  2. Ce pedeapsă riscă prietenii acuzatului

Un adolescent de 17 ani, aflat în arest preventiv sub acuzațiile de viol și șantaj, ar fi încercat să intimideze victima și martorii, prin intermediul a trei prieteni. Unul dintre ei chiar s-a dat drept polițist pentru a fi mai convingător.

Cum a încercat adolescentul să scape nepedepsit

Cum el e în arest, și-a convins trei prieteni, cu vârste între 15 și 20 de ani, să o forțeze pe fata pe care o violase, în vârstă de 15 ani, să-și retragă plângerea. Cei trei prieteni ar mai fi încercat să-i sperie și pe adolescenții care urmau să depună mărturie la proces.

Pentru a fi mai convingător, cel mai mare dintre cei trei chiar s-ar fi dat drept polițist în unele împrejurări, informează Știrile Pro TV.

Ce pedeapsă riscă prietenii acuzatului

Polițiștii au aflat ce s-a întâmplat și miercuri au făcut 7 percheziții în Ploiești și o comună limitrofă, pentru a proba infracțiunea de influențarea declarațiilor în formă continuată. După percheziții, cei trei au fost duși la audieri.

Influențarea declarațiilor se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare.

