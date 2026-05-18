Electrocasnicele „vampir” din bucătărie care îți mănâncă banii. Cinci aparate pe care mulți români le lasă în priză fără să știe cât pierd

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 20:44
Sursa foto: asro.ro
Cuprins
  1. Care sunt acele electrocasnice „invizibile” care consumă non-stop energie?
  2. Air fryer-ul și microundele – confort modern, dar cu un consum „tăcut”
  3. Aparatele mici care adună pierderi mari în timp

Mulți oameni cred că economisesc energie acasă, însă realitatea este că obiceiuri aparent banale, precum lăsarea diverselor electrocasnice în priză care pot adăuga sute de lei anual la facturile de curent. Specialiștii avertizează că unele aparate de bucătărie consumă energie chiar și atunci când nu sunt folosite.

Care sunt acele electrocasnice „invizibile” care consumă non-stop energie?

Deși par complet inofensive atunci când sunt oprite, multe electrocasnice rămân în așa-numitul mod standby și continuă să tragă curent din rețea. Experții în energie spun că aceste consumuri „ascunse” pot părea mici, dar se adună în timp și se văd clar în facturi.

Un exemplu clasic din seria „electrocasnice care consumă foarte multă energie” este fierbătorul electric, considerat unul dintre cei mai mari consumatori din bucătărie. Folosirea incorectă, cum ar fi fierberea unei cantități mai mari de apă decât este necesar, duce la risipă suplimentară de energie.

„Obiceiurile proaste cresc costurile, iar multe gospodării fierb mai multă apă decât au nevoie sau reîncălzesc inutil apa deja fiartă”, au explicat experți în eficiență energetică, potrivit Ideal Home!

Air fryer-ul și microundele – confort modern, dar cu un consum „tăcut”

Electrocasnicele moderne, precum friteuzele cu aer cald sau microundele, sunt promovate ca soluții economice pentru gătit. Totuși, problema apare atunci când rămân permanent conectate la priză, chiar și atunci când nu sunt utilizate.

Specialiștii avertizează că modul standby nu înseamnă „oprit”, ci doar o stare de repaus în care aparatul continuă să consume energie.

„Standby nu înseamnă oprire completă. Aparatul continuă să consume electricitate în fundal, iar cea mai sigură metodă de a opri pierderile este scoaterea din priză”, au mai explicat experți în eficiență energetică

Aparatele mici care adună pierderi mari în timp

Chiar dacă individual consumul pare nesemnificativ, împreună, aceste aparate pot genera costuri suplimentare vizibile pe termen lung. Printre ele se numără și cafetierele electrice sau slow cooker-ele, care rămân alimentate constant.

Problema reală nu este doar consumul activ, ci și micile pierderi constante din standby, care se acumulează zi de zi fără ca utilizatorii să își dea seama.

Pe termen lung, specialiștii atrag atenția că aceste obiceiuri pot deveni o sursă constantă de risipă, mai ales în gospodăriile unde mai multe aparate sunt lăsate permanent în priză.

Deși poate părea un detaliu minor, lăsarea electrocasnicelor în priză contribuie la creșterea facturilor de energie fără un beneficiu real. Schimbarea unor obiceiuri simple, precum scoaterea aparatelor din priză după utilizare, poate aduce economii vizibile în timp și un consum mai eficient în fiecare locuință.

