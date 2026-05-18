Ce caută străinii la Marea Neagră? Stațiunea românească despre care turiștii spun că s-a schimbat radical

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 21:00
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Litoralul românesc este temă de dezbatere pentru turiști și localnici. Care este motivul
  2. Cum arată zonele sălbatice din Corbu și Tuzla
  3. Ce atmosferă găsesc vizitatorii în Vama Veche și Constanța

Litoralul românesc este plin de turiști care caută experiențe care mai de care interesante, mai ales în vacanța de vară. Cele mai recente recenzii online arată care sunt cele mai bune plaje și cea mai bună apă.

Litoralul românesc este temă de dezbatere pentru turiști și localnici. Care este motivul

Mamaia rămâne stațiunea favorită pentru persoanele care iubesc viața de noapte și restaurantele moderne, chiar și cu plajele lărgite. Unii oameni apreciază modernizarea zonei, în timp ce alții reclamă prețurile exagerate și lipsa de politețe a personalului.

Un turist a explicat pe TripAdvisor cum se împarte atmosfera în stațiune, în funcție de perioada săptămânii.

„Există o cantitate nebună de apartamente pe plajă, din care poți alege, iar multe altele sunt în construcție. Există petreceri uimitoare, dar doar vinerea și sâmbăta. În restul săptămânii este foarte liniște și prietenos pentru familii”, a scris un turist.

Un alt călător a pus accentul pe ritmul alert în care vechile clădiri dispar din peisaj.

„Dacă vrei să prinzi ultimele vestigii ale stațiunilor turistice din perioada comunistă, e bine să te grăbești, pentru că locul se schimbă rapid”, a remarcat altcineva.

Pe de altă parte, comentariile negative scot în evidență problemele legate de costurile mari din stațiune.

„Totul este foarte scump și murdar. Chelnerii nu sunt drăguți și politețoși cu turiștii”, a scris un turist nemulțumit.

Cum arată zonele sălbatice din Corbu și Tuzla

Pentru cei care fug de aglomerație, plajele din Corbu și Tuzla reprezintă alternativa perfectă datorită naturii curate și a apei curate.

Turiștii se declară impresionați de nuanțele mării, dar recomandă vizitatorilor să își aducă provizii de acasă deoarece în aceste zone nu există o infrastructură comercială dezvoltată.

Un vizitator a explicat pe internet care sunt avantajele dar și limitele unei vacanțe petrecute în rezervație.

„Plajă sălbatică frumoasă, ia cu tine ce ai nevoie, câteva locuri vând mâncare și băuturi lângă parcare, în rest nimic — și asta este partea cea mai bună”, a scris un turist.

De asemenea, o altă recenzie online a comparat peisajul marin cu cel din destinațiile renumite ale Europei.

„Culoarea apei depășește toate așteptările. Parcă nu ar fi Marea Neagră”, a remarcat cineva într-o recenzie online.

Ce atmosferă găsesc vizitatorii în Vama Veche și Constanța

Vama Veche atrage în continuare publicul dornic de libertate și muzică pe plajă, deși unii clienți vechi consideră că spiritul boem s-a pierdut. În paralel, municipiul Constanța oferă avantajul istoriei și al muzeelor aflate la câțiva pași de nisip, scrie Click.

O parte dintre comentarii critică direcția în care s-a dezvoltat stațiunea din sudul litoralului.

„Calitatea petrecerilor a scăzut mult în ultimii ani, și-a cam pierdut Vama identitate”, a comentat cineva.

În schimb, alți vizitatori laudă calitatea plajei și consideră că locul are un farmec greu de egalat.

Plaja din Vama, sincer, pentru mine e plaja perfectă și este cel mai fin nisip pe care l-am văzut pe litoralul românesc”, a scris un utilizator pe Reddit.

